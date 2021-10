Brady Tkachuk s’entend pour 7 ans avec les Sénateurs

L’équipe en a fait l’annonce jeudi et Tkachuk s’est empressé de le souligner sur les médias sociaux.

Le joueur de 22 ans recevra donc en moyenne un peu plus de 8 millions de dollars par an, dont 4 millions cette saison, 6,5 millions en 2022-2023, et 10,5 millions les trois années suivantes.

Lors de la dernière saison écourtée de 56 matchs, Tkachuk a inscrit 36 points (17 buts et 19 aides) et récolté 69 minutes de pénalité.

Il s’agissait de la deuxième saison de suite où il a été le meilleur pointeur de l’équipe.

Le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, a souligné par communiqué à quel point il s’agissait d’une belle journée pour l’équipe.

Brady possède de nombreuses qualités et il est un attaquant exemplaire dans la LNH d’aujourd’hui, a-t-il dit. Il sait inscrire des buts, il sait jouer physiquement et il est un exemple de professionnalisme pour toute notre organisation.

Le mystère planait sur le retour de Tkachuk avec l’équipe puisqu’il n’était pas parvenu à s’entendre sur le renouvellement de son contrat. Joueur autonome avec compensation, l’attaquant n’a pas participé au camp d’entraînement des Sénateurs.

Il a été repêché 4e au total par les Sénateurs au premier tour du repêchage de 2018.