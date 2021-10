Travaux au circuit de Spa en Belgique pour améliorer la sécurité

Le circuit sera à nouveau doté de bacs à gravier, et la montée du Raidillon se dotera d'un plus grand espace de dégagement en plus d'une grande tribune, pour que des privilégiés puissent profiter de la vue imprenable sur cette partie du circuit.

Le chalet en haut de la montée du Raidillon n'existe plus, détruit pour faire place à une grande tribune Photo : Twitter

L'idée est d'éviter que des voitures rebondissent au milieu de la piste après une sortie et un impact dans les barrières de pneus de protection.

Les accidents à haute vitesse à cet endroit du circuit, de la disparition du pilote de F2 Anthoine Hubert en 2019 au carambolage en W Series en 2021, ont fait la une des gazettes et ont inquiété les autorités sportives, notamment la FIA.

Carambolage à Spa-Francorchamps en W Series Photo : YouTube

La société Spa Grand Prix, propriétaire du circuit, détenue à 100 % par la Région wallonne, et gérée par un fonds d'investissement public, avait déjà décidé de réaménager le célèbre enchaînement à la suite du drame de 2019.

On élargit la zone de dégagement, et une glissière remplacera les pneus de protection, si on se fie aux photos publiées par Spa Grand Prix. On construit derrière une énorme tribune stratégiquement placée pour vendre des billets à prix d’or.

Le projet de tribune et de réaménagement du Raidillon au circuit Spa-Francorchamps Photo : Spa Grand Prix

Le coût du réaménagement est de 80 millions d’euros, soit 119 millions de dollars canadiens.

Ces travaux permettront au circuit d'accueillir des épreuves de moto dès 2022.

La montée du Raidillon est une grande courbe à l’aveugle (une côte très raide de 17 % sur 40 mètres de dénivelé), car les pilotes ne voient pas ce qui se passe en haut.

Sebastian Vettel au pied du Raidillon à Spa-Francorchamps Photo : Aston Martin Racing

Ce passage mythique, construit en 1939, a changé en 1983. La courbe à droite dans la montée a été déplacée de 10 mètres sur la droite. Elle a été redessinée, moins courbée, pour augmenter les vitesses.

Il y a déjà eu bon nombre d’accidents à cet endroit, et les pilotes acceptent le risque. Rappelez-vous les sorties de piste de Jacques Villeneuve en 1998 (Williams) et en 1999 (BAR), les deux fois en perdant le contrôle de sa voiture en haut du Raidillon.

Il y a déjà eu des accidents mortels, comme celui de Stefan Bellof en endurance en 1985 lors des 1000 km de Spa après un accrochage avec Jacky Ickx, et plus récemment celui d'Anthoine Hubert en F2 en 2019, mortellement happé par une autre voiture en haut du Raidillon.