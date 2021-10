Dimitrov surprend Medvedev à Indian Wells

Associated Press

Associated Press

La défaite de Medvedev laisse le tournoi combiné ATP et WTA sans ses deux premières têtes de série masculines et féminines. Karolina Pliskova a perdu au troisième tour et la numéro 2 Iga Swiatek est sortie au quatrième tour.

Medvedev, champion des Internationaux des États-Unis, était en quête de son cinquième titre de l'année. Dimitrov, 23e tête de série, a remporté sa première victoire contre un joueur du top-2 depuis 2016, lorsqu'il avait battu Andy Murray à Miami.

Dimitrov a atteint les quarts de finale à Indian Wells pour la première fois. Il affrontera la tête de série numéro 8 Hubert Hurkacz, qui a battu Asian Karatsev, 19e tête de série, 6-1, 6-3.

J'ai toujours voulu bien faire ici , a déclaré Dimitrov. J'avais l'impression d'avoir eu tellement d'occasions au fil des ans. J'ai perdu des matchs très serrés, des balles de match et tout. J'étais très déterminé.

Medvedev a pris le contrôle dès le départ. Le Russe s'est forgé une avance de 4-1 à la deuxième manche avant que Dimitrov ne commence à renverser la vapeur.

Il a définitivement appuyé sur l'interrupteur, a déclaré Medvedev. S'il joue comme ça, comme il l'a fait à partir de 4-1, il va gagner le tournoi.

Dimitrov a remporté cinq jeux consécutifs pour gagner la deuxième manche et créer l'impasse dans le match. Le duel a pris fin quand le Bulgare s'est avancé au filet et que le coup droit de Medvedev est tombé hors des limites du terrain.

Medvedev a une fiche de 18-2 en Amérique du Nord lors de ses cinq derniers tournois. Il a gagné à Toronto, a atteint les demi-finales à Cincinnati, a remporté les Internationaux des États-Unis et a ensuite aidé l'équipe Europe à vaincre l'équipe du reste du monde lors de la Coupe Laver à Boston. Il a une fiche de 50-11 cette année et reconsidère son intention de jouer dans sa ville natale de Moscou la semaine prochaine.

Azarenka en demi-finales

En quarts de finale féminins, l'ancienne numéro un mondiale Victoria Azarenka a battu l'Américaine Jessica Pegula 6-4, 6-2.

Azarenka, la championne du tournoi en 2016, affrontera ensuite la gagnante du match entre la no 24 Jelena Ostapenko et l'Américaine Shelby Rogers.