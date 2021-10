Le 1er but de Lapierre, le 732e d’Ovechkin

Associated Press

C'est une entrée réussie pour les Capitals de Washington qui ont remporté leur premier match 5-1 contre les Rangers de New York.

Alex Ovechkin a inscrit les 731e et 732e buts de sa carrière dans la LNH, tandis que le Québécois Hendrix Lapierre a marqué son premier et les Capitals de Washington ont défait les Rangers de New York 5-1, mercredi, lors du premier match de la saison des deux équipes.

Ovechkin a ainsi devancé Marcel Dionne au cinquième rang de l'histoire des buteurs de la LNH.

La famille Lapierre était sur place pour assister à la rencontre. Le Gatinois âgé de 19 ans a fait mouche sur une attaque à deux contre un en compagnie de T.J. Oshie. Lapierre a chuté et percuté la bande après avoir marqué. Oshie a lancé un gant et l'a relevé avec sa main nue pour célébrer le premier but de la recrue des Capitals.

Ovechkin, qui a besoin de 163 buts pour dépasser la marque de Wayne Gretzky au premier rang de l'histoire des buteurs, avait davantage envie de parler de Lapierre que de lui-même, après le match.

Je lui ai déjà dit : "Tu n'as qu'à tirer la rondelle ", a déclaré Ovechkin. C'est un jeune talentueux, amusant à regarder et, évidemment, j'espère qu'il aura un bel avenir.

Oshie a ouvert le pointage en avantage numérique en première période. Justin Schultz a aussi touché la cible en avantage numérique lors du deuxième engagement, 24 secondes avant le but de Lapierre.

Ovechkin a porté la marque à 4-0 en troisième période, marquant à partir de son endroit de prédilection dans le cercle des mises en jeu en avantage numérique.

Chris Kreider a répliqué, lui aussi en supériorité numérique, pour les Rangers à mi-chemin du dernier tiers. Kreider a été le seul à tromper la vigilance de Vitek Vanecek, qui a réalisé 24 arrêts.

Ovechkin est revenu à la charge en marquant son cinquième but en infériorité numérique en carrière avec 7:59 à écouler au cadran.

Alexandar Georgiev a accordé cinq buts sur 27 tirs devant le filet des Rangers. Igor Shesterkin devrait être à son poste jeudi, lors de l'ouverture locale des Rangers.