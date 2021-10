Jonathan Drouin marque le premier but de la saison du Canadien

Drouin a accepté une passe de Josh Anderson pour ouvrir le pointage.

Pierre Engvall a cependant créé l'égalité quelques minutes plus tard, lors d'un avantage numérique.

C'est un beau retour au jeu pour Drouin, qui avait quitté l'équipe avant les séries en raison de problèmes d'anxiété.

Le Canadien et les Maple Leafs entament leur saison ce soir à Toronto devant une première salle comble en plus d'un an et demi au Scotiabank Arena. C'est le premier de quatre affrontements cette saison entre les deux équipes canadiennes.

Le Tricolore avait éliminé les Leafs lors du premier tour des séries éliminatoires l'été dernier.

Mais le Canadien qui a participé à la finale de la Coupe Stanley pour une première fois en 28 ans, n'a pas le même visage pour débuter la saison.

C'est Jake Allen qui sera devant le filet, sans Carey Price qui ne participera pas au début de la saison.

Le Canadien a aussi annoncé que Ryan Poehling, qui n’a pas accompagné l’équipe à Toronto, a été renvoyé à Laval.

Acquis via le ballottage lundi, Adam Brooks ne devrait pas affronter son ancienne équipe ce soir.

Dans le camp des Maple Leafs, le centre étoile Auston Matthews ne sera pas de ce premier match en raison d'une blessure à un poignet.