Le Kenya perd son étoile montante en athlétisme

Agnes Jebet Tirop, 25 ans, était une étoile montante dans son pays. Elle avait battu à la mi-septembre le record du monde du 10 km dames sur route en 30 min 1 s à Herzogenaurach, en Allemagne.

Elle avait remporté le bronze aux Championnats du monde sur 10 000 m en 2017 et en 2019, après avoir été couronnée aux mondiaux de cross-country en 2015.

Elle a été retrouvée morte, poignardée, à son domicile à Iten, célèbre centre d'entraînement en altitude de l'ouest du Kenya.

Le Kenya a perdu un diamant qui était l'une des athlètes à la progression la plus rapide sur la scène internationale grâce à ses remarquables performances sur la piste , a déploré la fédération kényane d'athlétisme, Athletics Kenya, dans un communiqué.

Nous continuons de travailler pour élucider les circonstances de sa mort , précise le communiqué.

Le commandant de police Tom Makori a indiqué à l'AFP qu'Emmanuel Rotich, le mari d'Agnes Jebet Tirop, était recherché.

Il peut nous dire ce qui s'est passé, a affirmé M. Makori. Le suspect a passé un appel aux parents d'Agnes Tirop pour leur dire qu'il avait fait quelque chose de mal. Donc, nous pensons qu'il sait ce qui s'est passé.

Le président du Kenya Uhuru Kenyatta a également rendu hommage à la championne.

Il est bouleversant, extrêmement malheureux et triste de perdre une athlète si prometteuse et si jeune qui, à 25 ans, avait déjà apporté de la gloire à notre pays par ses exploits sur la piste. Sa mort est d'autant plus difficile à encaisser qu'Agnes, héroïne du Kenya, a été victime d'un acte criminel lâche et égoïste , déplore-t-il dans un communiqué.

Agnes Jebet Tirop en 2019 pendant une course de 5 000 m Photo : Getty Images / Jonathan Nackstrand

La fédération internationale d'athlétisme, World Athletics, a ajouté sa voix à celle du président kényan.

L'athlétisme a perdu une de ses plus brillantes étoiles dans des circonstances tragiques , a indiqué le président de World Athletics, Sebastian Coe.