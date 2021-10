Hugo Houle poursuivra sa carrière avec Israel Start-Up Nation

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

L’athlète de Sainte-Perpétue se réjouit de retrouver plusieurs visages connus et de nombreux compatriotes canadiens au sein d’ISN, une formation détenue en partie par l’homme d’affaires montréalais Sylvan Adams.

Je suis content de courir avec Michael Woods, c’est une belle motivation, et Guillaume Boivin a bien performé au Paris-Roubaix, a dit Houle. Il y a un certain momentum qui est en train de se créer. L’équipe est en progression constante au fil des quatre ou cinq dernières années, principalement les deux dernières où l'on a vu l’arrivée de coureurs de grande qualité, avec les résultats qui en témoignent, ils sont 10es sur 18 équipes au classement UCI. Ils étaient plus loin durant les autres années, alors ça progresse. C’est l’équivalent de ce qu’est Astana cette année.

L’entente est d’une durée de trois ans pour les deux hommes, fait plutôt rare dans le WorldTour. Un tel pacte confirme le statut de vétérans établis et respectés de Houle et Fuglsang.

C’est clair que retrouver ces gars-là, c’est ce qui est le plus motivant pour moi, en plus d’avoir pu garder Jakob, c’est le meilleur des mondes pour la suite, a dit Houle. Je crois que nous pouvons apporter, à notre façon, un plus à l’équipe.

À 31 ans, le Québécois a bon espoir que sa carrière prendra un nouvel élan, lui qui a remporté le contre-la-montre des récents Championnats canadiens, en Beauce.

J’ai eu une progression constante durant mes cinq années chez AG2R et j’ai eu une progression constante pendant quatre ans chez Astana, donc je vise la même chose, continuer à évoluer. Le fait de changer d’organisation, ça va m’apporter un nouveau défi qui va me stimuler à continuer de repousser mes limites et travailler avec de nouvelles personnes qui vont m’apporter un nouveau savoir ou d’autres méthodes d’entraînement. Une citation de :Hugo Houle

J’étais assez confortable chez Astana, je connaissais bien les entraîneurs, les nutritionnistes, etc. C’est toujours bien de pouvoir progresser et j'ai bon espoir que l’équipe va me permettre d’atteindre de meilleurs objectifs.

Premier Tech en recherche d'un partenariat

Une clause du contrat de Houle prévoit toutefois qu'il pourrait suivre Premier Tech si la multinationale québécoise investit avec une autre formation.

C'est le deal , a confirmé Houle, durant une visioconférence, mardi, alors qu’il était chez lui, à Monaco.

Premier Tech, qui a rompu son association avec Astana en raison de désaccords quant à la gestion de l’équipe, discutait depuis plus de deux mois avec Gerry Ryan de la formation australienne Bike Exchange. Mais les négociations sont rompues entre les deux parties.

C’est ce que Jean Bélanger, le président de l'entreprise, nous a confirmé sans vouloir offrir plus de commentaires à ce sujet.

S'associera-t-il maintenant à Israel Start-Up Nation? Le temps le dira. M. Bélanger estime à 50 % les chances que Premier Tech annonce un nouveau partenariat avec une formation du World Tour au début de l'hiver. Sinon, les probabilités sont encore plus élevées pour que l'entreprise de Rivière-du-Loup se joigne à une équipe à temps pour le prochain Tour de France.