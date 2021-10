La saison de la LNH commence avec seulement 4 joueurs non vaccinés

Associated Press

Associated Press

Tout le monde travaille ensemble pour faire la bonne chose, a dit Bettman. Peut-être que c'est la raison qui explique pourquoi le hockey est le sport d'équipe ultime.

Bettman a mentionné que les arbitres de la LNH et tout le personnel qui entre en contact avec les joueurs sont vaccinés. Il y a toutefois encore des cas de COVID-19 impliquant des joueurs qui sont complètement vaccinés.

Le Kraken de Seattle, la nouvelle équipe d'expansion de la LNH, sera privé de quelques joueurs en raison des protocoles liés à la COVID-19 pour le premier match de son histoire, mardi soir à Las Vegas.

Les champions ouvrent le bal

Le Lightning de Tampa Bay a lancé en grand sa saison en hissant la traditionnelle bannière des champions de la Coupe Stanley pour une troisième fois au plafond du Amalie Arena. La cérémonie s'est déroulée avant le match inaugural de la saison entre Tampa Bay et les Penguins de Pittsburgh.

Pittsburgh a frappé en premier avec Danton Heinen qui marqué le premier but de la saison dans la LNH en deuxième période. Quelques minutes plus tard, le nouveau venu à l'alignement de l'équipe, Bryan Boyle, marque le deuxième but des Penguins.