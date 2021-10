Les Astros écrasent les White Sox et retournent en série de championnat

Associated Press

Associated Press

Ce fut l'histoire de Jose Altuve, Carlos Correa et Alex Bregman, encore.

Menés par leurs vedettes, les Astros de Houston ont écrasé les White Sox de Chicago 10-1, mardi, pour accéder à la série de championnat de l'Américaine pour une cinquième année de suite.

Altuve a cogné un circuit de trois points, il a croisé le marbre à quatre reprises et il a volé un but, aidant les Astros à remporter cette série en quatre parties.

Correa et Bregman ont tous les deux frappé un double de deux points et les Astros se sont ressaisis après avoir encaissé un revers de 12-6. Michael Brantley a ajouté trois coups sûrs et deux points produits.

La formation de Houston retrouvera une fois de plus les Red Sox de Boston, qui ont éliminé les Rays de Tampa Bay en quatre matchs.

Le premier duel entre les Astros et les Red Sox est prévu vendredi soir, à Houston.

Ils savent comment jouer au baseball, a déclaré Altuve, à propos des Red Sox. Ils ont déjà participé aux séries. Ce sera plaisant.

Les Astros sont en quête d'un deuxième titre de la Série mondiale, après avoir remporté les grands honneurs en 2017. Cette conquête soulève encore des réactions en raison du scandale de vols de signaux qui a touché l'équipe.