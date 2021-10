Les Red Sox triomphent 6-5 et éliminent les Rays en quatre matchs

Kiké Hernandez a produit le point de la victoire grâce à un ballon-sacrifice en neuvième manche et les Red Sox de Boston ont vaincu les Rays de Tampa Bay 6-5, lundi soir.

Hernandez a claqué une flèche dans la gauche et le coureur suppléant Danny Santana a pu devancer le relais pour permettre aux Red Sox de signer pour la deuxième fois de suite une victoire à leur dernier tour au bâton.

La veille, Christian Vazquez avait réussi un circuit de deux points en 13e manche pour propulser les Red Sox vers une victoire de 6-4.

Il s'agissait de la première fois depuis les matchs no 4 et no 5 de la série de championnat contre les Yankees de New York, en 2004, que les Red Sox gagnaient deux rencontres de suite à leur dernier tour au bâton en séries.

La troupe de Boston a gagné la série 3-1 et elle passe à la série de championnat de l'Américaine. Elle attend le gagnant de la série opposant les Astros de Houston aux White Sox de Chicago.

Rafael Devers a cogné une longue balle de trois points aux dépens de la recrue Shane McClanahan pour amorcer une poussée de cinq points en troisième manche. Les Red Sox menaient alors 5-0, mais les Rays ont créé l'égalité en huitième.

Vazquez a amorcé la neuvième manche avec un simple dans la gauche et il s'est rendu au deuxième coussin à la suite d'un amorti de Christian Arroyo. Travis Shaw a claqué une balle au sol du côté gauche et le relais de Yandy Díaz n'a pas été maîtrisé par le joueur du premier but Ji-Man Choi.

Les Bostonnais ont porté à 15-3 leur fiche lors d'un match éliminatoire au cours duquel ils peuvent remporter une série. Ils ont gagné leurs huit dernières parties en pareille situation.

Cette défaite marque une fin abrupte pour les Rays, qui ont signé 100 victoires cette saison pour remporter le titre de la section Est et qui ont participé à la Série mondiale l'an dernier.

Pederson et les Braves à un match d’éliminer les Brewers

Grâce à un autre coup de canon, Joc Pederson a permis aux Braves d'Atlanta de faire un pas de plus vers la prochaine étape des séries du Baseball majeur.

Pederson a continué de justifier son surnom de Joctober en claquant un circuit de trois points à titre de frappeur suppléant et les Braves ont réalisé un deuxième blanchissage consécutif, 3-0 face aux Brewers de Milwaukee lundi après-midi.

Les Braves, qui avaient également signé un gain de 3-0 lors du deuxième match, mènent deux victoires à une dans leur série de section de la Ligue nationale. Ils auront la chance de se qualifier pour la série de championnat dès mardi, à domicile.