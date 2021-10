Les Alouettes l’emportent de justesse mais perdent Vernon Adams

Une victoire de 20-16 aux dépens du Rouge et Noir d’Ottawa qui s’avère cependant douloureuse pour les hommes de Khari Jones qui ont perdu les services de Vernon Adams, blessé à l’épaule gauche en fin de match alors qu'il a été plaqué par l'ailier défensif Avery Ellis après une course de cinq verges.

Cette perte a toutefois permis à Matthew Shiltz d’orchestrer la poussée victorieuse dans les dernières secondes du quatrième quart avec trois passes en trois tentatives. Et c’est Cameron Artis-Payne qui a inscrit le touché victorieux avec sa 21e course du jour, longue de sept verges. En remplacement de William Stanback blessé, Artis-Payne a complété sa journée avec des gains de 122 verges au sol.

Ce modeste triomphe permet tout de même aux Alouettes de revenir au seuil de respectabilité avec une fiche de 4-4, identique à celle des Tiger-Cats de Hamilton au 2e rang de la division est. Celle d’Ottawa est désormais de 2-7.

Départ canon

Les Alouettes avaient connu un fulgurant début de match avec deux sacs du jeune quart-arrière des visiteurs Caleb Evans, grâce à Patrick Levels et Jamal Davis.

Puis, après trois jeux, Vernon Adams rejoignait Jake Wieneke dans la zone des buts sur une passe de six verges. Montréal menait donc 7-0.

Ottawa a cependant laissé la tempête se calmer et s’est inscrit au tableau dès le début du deuxième quart avec un placement de 35 verges de Lewis Ward.

Dès leur possession suivante, les Alouettes ont réussi à s’approcher de la zone payante, mais Adams a vu sa passe être interceptée par Brandin Dandridge à la ligne de 16 des visiteurs.

Constamment refoulés profondément dans leur territoire par les bottés de dégagement judicieux de Richie Leone, les hommes de Khari Jones ont dû concéder le premier de deux touchés de sûreté pour mieux se positionner par la suite.

C’était 7-5 avant qu’une course de 36 verges de Caleb Evans ne permette au Rouge et Noir de prendre les devants avec un placement de 21 verges. À la demie, Montréal se retrouvait en recul à 8-7.

Les botteurs en évidence

Au troisième quart, une première poussée de huit jeux, couronnée par un placement de 45 verges de David Côté, a permis aux favoris locaux de reprendre les devants 10 à 8.

Une interception de Najee Murray en zone ennemie a ensuite procuré une occasion en or aux Oiseaux d’ajouter à leur priorité. Après un sac, Vernon Adams a pris les choses en main avec une longue course de 20 verges. Mais faute de synchronisme avec ses receveurs, Adams a dû se résoudre à laisser Côté revenir botter le ballon entre les poteaux (25 verges) et augmenter le coussin à cinq points.

Un effort similaire de Ward en fin de quart ramenait l’écart à deux points. C’était 13-11 au tableau, après 45 minutes de jeu.

Avec huit minutes à écouler, Ward y est allé de son quatrième placement de l’après-midi pour replacer Ottawa en avant par un point. Le Rouge et Noir a ensuite porté la marque à 16-13 grâce à un autre touché de sûreté avec quatre minutes au cadran.