Le marathon de Boston effectue son retour après une interruption pandémique

Une pluie légère et une température autour de 10 degrés Celsius ont accueilli les coureurs pour la 125e édition du marathon de Boston, dont le coup de départ a été donné lundi matin pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Cela fait 30 mois que les athlètes ont parcouru les 42,2 km jusqu'à Copley Square à Boston, l'arrivée du marathon annuel le plus ancien et le plus prestigieux au monde.

Le directeur de la course, Dave McGillivray, a délégué un groupe d'environ 30 membres de la Garde nationale du Massachusetts qui parcourent le tracé chaque année à 6 heures du matin, annonçant le début de l'événement. McGillivray a confié être soulagé du retour de l'événement.

C'est un sentiment formidable d'être de retour , a-t-il dit.

Tout le monde est excité. Nous attendons avec impatience une bonne journée.

La course de l'année dernière a d'abord été reportée à septembre en raison de la pandémie, puis annulée pour la première fois de son histoire. Les coureurs inscrits ont été invités à parcourir eux-mêmes la distance en tant qu'événement virtuel. La course de cette année a été déplacée du mois d'avril dans l'espoir que la pandémie s'atténue.

Tout est nouveau. C'est la première édition d'automne du marathon. Les coureurs devaient prouver qu'ils étaient vaccinés ou fournir des tests négatifs à la COVID-19. Ils partent à des heures décalées avec un départ lancé. Ils n'attendent pas et ne s'étirent pas dans le village traditionnel des athlètes avant de s'aligner dans l'aire de départ. Ils sont censés marcher jusqu'à la ligne de départ et partir. Le port du masque est obligatoire jusqu'au franchissement de la ligne de départ.

La Suisse à l'honneur en fauteuil roulant

Malgré un mauvais virage à moins de deux kilomètres de l'arrivée, le Suisse Marcel Hug a remporté l'épreuve masculine en fauteuil roulant au marathon de Boston, couvrant la distance en 1 h 8 min 11 s -- à seulement sept secondes de son record personnel.

Marcel Hug et Manuel Schär Photo : Reuters / BRIAN SNYDER

Hug, à sa huitième présence à Boston où il a mérité cinq victoires, s'est privé d'un boni de 50 000 $ pour le record lorsqu'il a raté l'avant-dernier virage, suivant le véhicule de tête au lieu de tourner de Commonwealth Avenue à Hereford Street.

La voiture est allée tout droit et je l'ai suivie , a expliqué Hug, qui a terminé 2e du marathon de Chicago à une seconde du vainqueur, dimanche. Mais c'est de ma faute. Je devais aller à droite, mais j'ai suivi la voiture.

Manuela Schär, également de Suisse, a remporté la course féminine en fauteuil roulant en 1:35:20.