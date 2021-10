Trois ans de plus pour Jon Cooper à Tampa Bay

C'est le directeur général et vice-président de l'équipe, Julien BriseBois, qui en a fait l'annonce.

Sans aucun doute, Coop est la meilleure personne pour le poste , a déclaré BriseBois.

Il est un grand leader, porte-parole et ambassadeur pour notre organisation. Nous sommes chanceux de l'avoir comme entraîneur-chef et j'attends avec impatience la poursuite de notre partenariat.

Jon Cooper est à la barre de l'équipe depuis la saison 2012-2013 et devrait toujours être en poste en 2025. Il a mené le Lightning à sa deuxième et troisième conquête de la Coupe Stanley de son histoire, lors des deux dernières saisons. Il s'agissait de la première équipe à remporter deux championnats consécutifs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis les Penguins de Pittsburgh en 2016 et 2017.

Ce fut un immense honneur d'être l'entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay depuis plus de huit saisons et j'ai hâte d'avoir l'opportunité de développer ce que nous avons ici , a laissé tomber Jon Cooper.

Ma famille et moi aimons l'organisation et faisons partie de la communauté de Tampa Bay, c'est notre maison. J'aimerais remercier sincèrement M. Vinik, Julien, Steve Griggs, le reste du personnel d'entraîneurs et tous les joueurs pour avoir fait de celui-ci l'un des meilleurs emplois de la LNH.

En un peu plus de huit saisons derrière le banc du Lightning, Cooper a conservé un impressionnant dossier de 383-197-53. Il devrait aisément atteindre le plateau des 400 victoires dans la LNH cette saison.

Il a également été en nomination pour le titre d'entraîneur-chef de l'année en 2014 et 2019.

Jon Cooper dirigera la formation canadienne lors des prochains Jeux olympiques à Pékin.