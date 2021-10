Samuel Murray perd en finale du double à l’Omnium de racquetball des États-Unis

Les Mexicains Daniel De La Rosa et Alvaro Beltran ont vaincu Murray et Landa en deux manches de 15-11.

En finale, nous avons joué par séquences. Nous avons connu de bons moments, mais il y a eu quelques bas qui nous ont fait mal. De La Rosa est vraiment fort cette saison, c’est toujours difficile de jouer contre lui , a remarqué Samuel Murray en entrevue à Sportcom.

Plus tôt au cours de la semaine, Murray et son partenaire avaient battu les Américains Adam Manilla et David Horn 15-1 et 15-8 lors des quarts de finale avant de défaire Kane Waselenchuk et Sudsy Monchik, eux aussi des États-Unis, en trois manches pour accéder à la finale.

Nous avons relevé notre jeu d’un cran par rapport à notre dernier tournoi ensemble. L’équipe de Kane [Waselenchuk] était la deuxième favorite, mais nous avons bien joué durant tout le match , a mentionné l’athlète de 29 ans originaire de Baie-Comeau.

C’était intense et nous nous sommes bien complétés. Je pense que c’était notre meilleur match ensemble jusqu’à maintenant Une citation de :Samuel Murray

Samuel Murray participait également à la compétition en simple, où son chemin s’est arrêté en quart de finale après une défaite de 15-11 et 15-12 contre le Bolivien Carlos Keller Vargas. Ce dernier a par la suite été battu en finale par Daniel De La Rosa qui a complété le doublé.