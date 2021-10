Un premier touché dans la NFL pour Anthony Auclair

Dès le premier quart, Auclair a capté une passe de 11 verges de David Mills pour inscrire le majeur.

La saison dernière, l'athlète originaire de Notre-Dame-des-Pins jouait avec les Buccaneers de Tampa Bay aux côtés d'un certain Tom Brady. Auclair a d'ailleurs remporté le Super Bowl avec la formation floridienne, sans toutefois avoir participé au match ultime. Il n'avait été utilisé que pour huit rencontres durant la saison 2020, sans récolter la moindre verge par la passe.

Après quatre saisons avec les Bucs, l'ancien du Rouge et Or de l'Université Laval s'est joint à l'organisation des Texans de Houston en avril dernier. Cette saison, les Texans présentaient une fiche d'une victoire et trois revers avant leur match de dimanche face aux Patriots.

Les Falcons remportent le duel en sol londonien

Le quart Matt Ryan a accumulé des gains de 342 verges par la voie des airs et complété deux passes de touché, dimanche, et les Falcons d'Atlanta ont défait les Jets de New York 27-20 dans un match marquant le retour de la Ligue nationale de football à Londres.

Les Falcons (2-3) ont pris une avance de 20-3 à la demie et sont parvenus à écouler le temps même s'ils ont permis aux Jets de demeurer dans la lutte en commettant deux échappés.

Matt Ryan a complété 33 passes dimanche face aux Jets Photo : Reuters / Nathan Ray Seebeck

Toutefois, le quart Zach Wilson et ses coéquipiers des Jets (1-4) ont eu de la difficulté à faire avancer le ballon, à l'image de ce que vit le quart recru depuis le début de la saison.

Wilson a réussi 19 de ses 32 passes pour des gains de 192 verges. Il n'a complété aucune passe de touché et a été victime d'une interception.

L'ailier rapproché recru Kyle Pitts, quatrième joueur sélectionné lors du dernier repêchage, deux rangs derrière Wilson, a connu son meilleur match dans la NFL. Il a capté neuf passes pour des gains de 119 verges et a marqué son premier touché dans la ligue.

Ryan a réussi 33 de ses 45 passes et n'a été victime d'aucune interception.

Ty Johnson et Michael Carter ont marqué des touchés au sol en deuxième demie pour les Jets.