Le Canada s’attend à un match difficile en Jamaïque

Les Jamaïcains (0-3-1) sont bons derniers du tournoi à la ronde à huit équipes de la CONCACAF, avec un seul point en quatre matchs. L'entraîneur-chef du Canada John Hardman s'attend donc à voir une équipe qui n'a rien à perdre et tout à gagner face au Canada (1-0-3), qui n'a toujours pas subi la défaite dans le tournoi.

Ce qui m'inquiète avec la Jamaïque, c'est qu'ils sont comme un animal blessé en ce moment , a comparé Herdman à la veille du duel au Stade national de Kingston. À un certain moment, cette équipe va rafler trois points et se payer la tête de quelqu'un. J'espère juste que ce ne sera pas celle du Canada [dimanche] dans leur stade.

La Jamaïque vient de subir une défaite de 2-0 face aux États-Unis, jeudi à Austin, au Texas. Photo : usa today sports / Chuck Burton

Après le stade Azteca et sa foule imposante, où les Canadiens ont arraché un nul remarquable, Herdman s'attend encore à un défi sportif dans des conditions difficiles.

On a pu être sur le terrain [samedi]. C'est une surface sur laquelle il est difficile de jouer. Nos gars ont pu en faire l'expérience et la chaleur est intense. [Les Jamaïcains] auront les conditions qu'ils espéraient. Ils savent qu'ils ont une chance de se racheter. Il n'y a pas d'adversaire plus dangereux que quelqu'un qui n'a rien à perdre.

Ce n'est pas une équipe facile à affronter et ce ne sont pas trois points faciles à récolter. On va devoir tous les mériter. Une citation de :John Herdman

Classée 59e au monde, la Jamaïque vient de subir une défaite de 2-0 face aux États-Unis, jeudi à Austin, au Texas. Cette autre contre-performance a fait les manchettes dans les grands médias du pays, qui n'ont pas manqué de rappeler que la qualification en Coupe du monde semblait de moins en moins accessible.

Avant de s'incliner contre les Américains, les Jamaïcains ont perdu 2-1 contre le Mexique, 3-0 contre le Panama et on fait match nul 1-1 contre le Costa Rica.

L'expérience des grands championnats

De l'avis du coach Herdman, la Jamaïque est pourtant l'une des meilleures formations de la CONCACAF sur papier. Il note que plusieurs joueurs ont l'expérience de la Premier League anglaise (Jamal Lowe (Bournemouth), Bobby Reid (Fulham)), du championnat d'Écosse (Kemar Roofe (Rangers)) ou encore de la meilleure ligue de Belgique (Shamar Nicholson (Charleroi), Tyreek Magee (KAS Eupen)).

Le défenseur Doneil Henry est d'accord avec son entraîneur: C'est une équipe qui fait peur , admet-il.

L'équipe peut toutefois construire sur sa bonne performance au Mexique. Le milieu de terrain mexicain possédait lui aussi l'expérience des grands clubs européens: Raul Jimenez (Wolverhampton), Hector Herrera (Atletico Madrid), Hirving Lozano (Naples), Jesus Manuel Corona (FC Porto) et Edson Alvarez (Ajax) sont autant de titulaires dans leurs clubs respectifs.

Le Mexicain Raul Jimenez est l'attaquant titulaire des Wolves de Wolverhampton, en Première ligue anglaise. Photo : Getty Images / Hector Vivas

La preuve que les Canadiens forment eux aussi un adversaire à prendre au sérieux, ce qui pourrait bien alerter les Jamaïcains. D'autant plus que l'équipe canadienne sera privée des services d'Atiba Hutchinson, de Cyle Larin et de Lucas Cavallini, blessés.

Richie Laryea, Steven Vitoria et la jeune sensation Tajon Buchanan, qui s'envolera bientôt en Belgique, où il ira rejoindre le Club de Bruges en janvier 2022, sont aussi suspendus en raison d'une accumulation de cartons.

Tajon Buchanan de l'équipe nationale canadienne lors du match de qualification de la Coupe du monde contre le Salvador. Photo : Getty Images / Vaughn Ridley

Le Canada, 51e au classement mondial, a ouvert le tournoi par un verdict nul de 1-1 face au Honduras, suivi d'un résultat identique contre les États-Unis avant de blanchir le Salvador 3-0.

Après son match avec la Jamaïque, le Canada doit poursuivre son tournoi mercredi, à Toronto, en recevant le Panama (1-1-2).