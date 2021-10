Les Alouettes ne peuvent pas se permettre de perdre contre le Rouge et Noir

Les Alouettes (3-4) souhaitent grimper les échelons au classement de l'Association Est de la Ligue canadienne de football. Dans une saison écourtée à 14 rencontres, ils se trouvent déjà impliqués dans une course aux séries, d'autant plus que les clubs de l'Association Ouest semblent vouloir avoir leur mot à dire.

C'est un match des séries. Il faut s'éloigner d'Ottawa et s'approcher d'Hamilton et Toronto , a admis André Bolduc, l'adjoint à l'entraîneur-chef, Khari Jones. On est entre les deux en ce moment. Il faut vraiment s'assurer de s'en aller vers le bon côté.

On a des visées sur le haut du classement , a renchéri Jones.

Tout est serré présentement: nous sommes un match devant Ottawa et nous sommes à un match des Argos et des Ti-Cats. Nous avons un match en main: on doit le gagner, point final. On doit gagner des matchs de football et nous le savons.

Les Alouettes doivent absolument profiter des ennuis du Rouge et Noir (2-6), dont la profondeur est mise à très rude épreuve cette saison. Lors de leur premier affrontement de la campagne, les Alouettes ont inscrit une victoire sans équivoque de 51-29. C'est le genre de performance qu'ils doivent de nouveau offrir face à une équipe qui a perdu six de ses sept dernières sorties.

On a déjà été dans cette situation-là, quand tu es rendu à ton deuxième ou troisième quart-arrière: c'est souvent difficile de reprendre un rythme , a noté Bolduc.

Nous étions là il y a quelques années. On est chanceux: on a un peu plus de stabilité au poste de quart, mais il faut s'assurer de le protéger. Au dernier match (la semaine dernière, contre Hamilton), il s'est fait piler sur le pied et il a manqué quelques minutes. Il faut s'assurer que Vernon (Adams fils) soit bien dans la pochette et de le garder debout.

Matthew Shiltz a dû venir en renfort pendant une bonne partie du deuxième quart. Il a bien fait, complétant quatre de ses sept passes pour 108 verges. Mais il faut être honnête: les chances de participer aux matchs éliminatoires des Alouettes sont bien meilleures avec Adams derrière le centre qu'avec Shiltz.

Les Alouettes ont d'ailleurs effectué une belle remontée face aux Ti-Cats, comblant un déficit de 14 points au quatrième quart pour l'emporter 23-20 en prolongation. Cette victoire a permis aux troupes de Jones d'atteindre la mi-saison avec une fiche de 3-4. Un monde de différence avec un dossier de 2-5.

J'ai adoré la mentalité que nous avions contre Hamilton , a souligné l'entraîneur-chef.

Ce n'était pas une attitude de matchs éliminatoires, mais presque. Nous leur en avons d'ailleurs parlé cette semaine. Les joueurs et nous sommes sur la même longueur d'onde: nous croyons que nous ne pouvons pas échapper d'autres matchs, car nous l'avons suffisamment fait en début de saison, malheureusement. Nous en sommes pleinement conscients.

Quelles Alouettes se présenteront lundi: ceux indisciplinés et offrant du jeu inconstant ou la bande qui est venue de l'arrière à Hamilton?

Je crois qu'on est encore à trouver notre identité. Idéalement, on l'aurait trouvée un peu plus tôt, mais j'espère que c'est beaucoup ce que nous avons vu dans la dernière rencontre et que nous la développerons davantage au fur et à mesure que la saison progressera , a déclaré Jones.

Il y avait un peu d'anxiété en début de saison, on voulait s'assurer d'avoir toutes les pièces en place. Nous y sommes presque, je sens qu'on y arrive.

C'est à souhaiter pour eux, car Jones et les Alouettes n'ont plus de marge de manœuvre.