Bianca Andreescu l’emporte sur l'Américaine Alison Riske

Bianca Andreescu a échappé la deuxième manche de son match, mais a tout de même eu le dessus 7-6, 5-7 et 6-2.

Andreescu est classée 16e tête de série et détient l'étiquette de championne en titre du tournoi en raison de sa victoire en 2019. L'édition 2020 avait été annulée à cause de la pandémie de COVID-19.

La favorite Karolina Pliskova passe au troisième tour

Les Tchèques Karolina Pliskova et Barbora Krejcikova ont accédé au troisième tour à Indian Wells dans des circonstances plutôt différentes, samedi.

Pliskova, la favorite du tournoi, a eu besoin de 80 minutes pour vaincre Magdalena Frech en deux manches de 7-5, 6-2. Elle a réussi six as et elle a converti cinq de ses six balles de bris.

Krejcikova (no 3) a dû jouer pendant un peu plus de deux heures avant de venir à bout de Zarina Diyas en trois manches de 6-4, 3-6, 6-1. La Tchèque a réussi sept as et elle a profité de sept doubles fautes de son adversaire.

Plusieurs têtes de séries ont gagné leur affrontement de deuxième ronde, mais certaines d'entre elles ont dû faire leurs valises.