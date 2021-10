Pogacar gagne son deuxième Monument de la saison en Lombardie, Woods 9e

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE), qui a remporté le Tour de France plus tôt cette année , a enlevé samedi à Bergame la 115e édition du Tour de Lombardie, la dernière grande classique de la saison cycliste.

Le Canadien Michael Woods a quant à lui terminé au 9e rang.

J'ai essayé la dernière montée vers Bergame, puis j'ai essayé de démarrer mon sprint à l'arrière du groupe. J'ai été surpris par mes concurrents et j'ai terminé neuvième. Je suis venu ici pour la victoire, donc je suis un peu déçu , a laissé tomber Woods après la course. Le Canadien a également terminé 5e de Milan-Turin et 3e du Tour d'Émilie dans la dernière semaine.

Pogacar dans une classe à part

Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en avril, Pogacar a gagné deux Monuments dans la même saison, en plus du Tour de France qu'il s'est adjugé en juillet pour la deuxième fois.

Le Slovène a réglé dans un sprint à deux l'Italien Fausto Masnada (Deceuninck) au bout des 239 kilomètres.

Le Britannique Adam Yates (Ineos) a pris la 3e place, à 51 secondes, devant le Slovène Primoz Roglic (Jumbo), l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) et les Français Julian Alaphilippe (Deceuninck), le champion du monde qui s'est classé 6e, David Gaudu (Groupama-FDJ) et Romain Bardet (DSM).

La course, sous le soleil d'automne, a vraiment pris son envol dans le passo di Ganda (9,2 km à 7,3%), à l'entrée des 40 derniers kilomètres, où le peloton encore dense malgré le parcours accidenté jusque-là s'est drastiquement réduit.

Pogacar, parti à l'attaque à 35 kilomètres de l'arrivée, s'est assuré une trentaine de secondes d'avance sur un groupe de favoris composé d'Adam Yates, Alaphilippe, Roglic, Woods (Israel Start-Up Nation), Valverde, Bardet, Gaudu, Masnada et Vingegaard (Jumbo).

Derrière le vainqueur du Tour, Masnada est parti seul en contre-attaque sur des routes qu'il connaît parfaitement. Le Bergamasque l'a rejoint au bas de la longue et sinueuse descente, à 15 kilomètres de l'arrivée mais ne l'a pas relayé ensuite.

Faute d'entente, le groupe de poursuivants a laissé l'écart grandir de nouveau. À l'avant, Pogacar et Masnada sont restés ensemble sur la dernière côte, pour accéder à la ville haute de Bergame, avant que le Slovène prenne aisément le dessus sur l'Italien au sprint

C'est juste fou de terminer la saison comme ça! , a exulté Pogacar

Quand j'ai attaqué, je pensais que d'autres viendraient avec moi.

Le Slovène, qui est âgé de 23 ans, est le premier vainqueur du Tour de France à gagner ensuite le Tour de Lombardie depuis Bernard Hinault en 1979.