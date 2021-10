Hamilton le plus rapide en Turquie, mais la pole ira à Bottas, Stroll 9e

Hamilton avait dit qu'il voulait obtenir le meilleur temps de la séance de qualification pour minimiser l'impact de sa pénalité. C'est ce qu'il a fait.

Le Britannique a en effet reçu une pénalité sous la forme d'un recul de 10 places sur la grille après que son équipe eut changé des éléments de son groupe propulseur pour en intégrer de nouveaux pour la 4e fois cette saison, ce qui est interdit par le règlement.

Sur une piste piégeuse, en raison de la pluie au tout début de la séance, Hamilton a réussi un chrono imbattable de 1 min 22 s 868/1000. Il partira donc de la 11e place sur la grille.

L'équipe a fait du bon boulot pour que la voiture réagisse bien, a dit Hamilton. La piste a un super niveau d'adhérence. Bien sûr, demain, ce sera difficile, mais je vais tout faire pour remonter le peloton.

Son coéquipier Valtteri Bottas a hérité de la pole position et aura à ses côtés sur la première ligne Max Verstappen dans sa Red Bull.

Comme je pars de la pole, je pense que je vais faire ma course, a averti Bottas. Je n'ai pas encore gagné cette année, c'est une énorme motivation.

Les pilotes Mercedes-Benz ont été les seuls à tourner dans les 82 secondes au tour en qualification.

Le Finlandais devra rester devant le Néerlandais au départ, puis l'équipe allemande ajustera sa stratégie en fonction de la course de Hamilton, s'il gagne rapidement des places en course.

On va déjà essayer de les suivre, a dit Verstappen, prudent. Après, on verra. Mais démarrer deuxième n'est pas une bonne position, car, sur la trajectoire intérieure, il n'y a pas d'adhérence.

La deuxième ligne de la grille sera 100% francophone avec le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Français Pierre Gasly (AlphaTauri).

Le Québécois Lance Stroll a réussi à se qualifier pour Q3 et a fini la séance avec le 9e temps (+ 1,437). Il partira donc de la 8e place sur la grille, soit de l'extérieur de la 4e ligne.

On a fait des changements sur la voiture après les essais de vendredi, et ça m'a aidé en qualification, a expliqué Stroll. Je crois que j'ai tiré le maximum de la voiture. Les changements devraient m'aider aussi pour la course, mais je vais devoir attaquer à tous les tours, car il y a des voitures plus rapides qui partent hors position.

Il aura juste derrière lui son coéquipier Sebastian Vettel, qui a hérité de la 10e place sur la grille.

Le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a fini la séance avec le 17e chrono. Il n'a pas pu profiter des derniers instants de Q1 quand la piste a commencé à sécher et les temps à tomber. Il partira de la 16e place sur la grille.

C'est frustrant, car je pense que j'aurais pu passer en Q2, si j'avais pu faire deux tours de plus, car les pneus tenaient bien, mais je n'avais plus d'essence , a-t-il révélé.

Résultats de la séance de qualification du GP de Turquie:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) 1:22,868

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) 1:22,998

3. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:23,196

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:23,265

5. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:23,326

6. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:23,477

7. Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:23,706

8. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) 1:23,954

9. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) 1:24,305

10. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 1:24,368

Éliminés en Q2:

11. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes-Benz) 1:24,795

12. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:24,842

13. George Russell (GBR/Williams-Mercedes-Benz) 1:25,007

14. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1:25,200

15. Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari) Pas de chrono

Éliminés en Q1: