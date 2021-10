Emma Raducanu éliminée d’entrée à Indian Wells

La jeune Britannique, qui est 22e au classement de la WTA et qui avait bénéficié d’un laissez-passer au premier tour, s’est inclinée en deux manches de 6-2 et 6-4 devant la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (100e).

Sasnovich a maintenant rendez-vous avec la Roumaine Simona Halep (17e), qui vaincu l’Ukrainienne Marta Kostyuk (58e) en deux manches de 7-6(2) et 6-1.

Pour Raducanu, il s’agissait d’un premier match depuis sa victoire en finale à Flushing Meadows devant la Québécoise Leylah Annie Fernandez.

Cette dernière fera son entrée en scène plus tard en soirée à Indian Wells. La Lavalloise de 19 ans, désormais 28e au monde, se mesurera à la Française Alizé Cornet (64e).

Par ailleurs, l’Ukrainienne Elina Svitolina et la Polonaise Iga Swiatek ont toutes deux accédé au troisième tour.

Quatrième tête de série du tournoi et septième joueuse mondiale, Svitolina a vaincu la Tchèque Tereza Martincova (52e) en deux manches de 6-2 et 7-5. Sa prochaine adversaire sera la Roumaine Sorana Cirstea (40e).

Pour sa part, Swiatek (4e) a disposé de la Croate Petra Martic (45e) en deux manches de 6-1 et 6-3. La deuxième favorite se mesurera à la Russe Veronika Kudermetova (31e) au prochain tour.

En double, l'Ontarien Denis Shapovalov et l'Indien Rohan Bopanna ont défait le Québécois Félix Auger-Aliassime et le Polonais Hubert Hurkacz par la marque de 6-1, 2-6 et 10-4.

Neuvième tête de série en simple, Shapovalov (13e) affrontera son compatriote Vasek Pospisil (68e) samedi. Quant à Auger-Aliassime (11e), qui est septième favori, il affrontera l’Espagnol Albert Ramos-Vinola (48e).

L’Ontarienne Bianca Andreescu (21e) entreprendra également son parcours samedi, contre l’Américaine Alison Riske (51e).

Autres résultats

2e tour, simple féminin