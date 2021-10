Un joueur de MLS suspendu pour le reste de la saison pour paris illégaux

Hernandez a contrevenu aux règlements du circuit en s’adonnant activement au jeu et à des paris illégaux. À ce titre, une enquête a démontré que le joueur d’origine colombienne avait placé des mises sur deux matchs de la MLS n’impliquant pas son équipe.

La ligue a commencé à enquêter sur le dossier en juillet dernier, lorsque Hernandez a fait part de ses inquiétudes concernant sa sécurité en raison de dettes de jeu.

La MLS et le Sporting ont signalé le problème à la police et ont aidé Hernandez à obtenir le soutien dont il avait besoin. Le joueur a également été suspendu jusqu’à la conclusion de l’enquête de la MLS et de celle menée par une firme privée.

Hernandez a pleinement collaboré au processus et sera admissible à une réintégration le 1er janvier 2022.