Rachat de Newcastle United par un consortium saoudien : entre espoir et malaise

Le rachat du club de Newcastle par un fonds saoudien est une honte pour le football anglais, réalisé au mépris des droits de la personne et de la justice , a dénoncé vendredi Hatice Cengiz.

Je suis vraiment triste. Je suppose que l'argent est plus important que tout dans cette vie , a-t-elle confié à Sky News, au lendemain du rachat du club anglais par un consortium comprenant le fonds d'investissement saoudien PCP Capital Partners et les frères David et Simon Reuben.

Son fiancé Jamal Khashoggi, un ancien proche du pouvoir saoudien dont il était devenu un féroce détracteur, a été assassiné en 2018 au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane Photo : Getty Images / Etienne Oliveau

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a été désigné par des responsables turcs et américains comme le commanditaire de l'assassinat. MBS a dit plus tard assumer, en tant que dirigeant, la responsabilité du meurtre, niant cependant en avoir eu connaissance avant qu'il ne soit commis.

Le rachat du club de football du nord-est de l'Angleterre, qui appartenait depuis 14 ans à l'homme d'affaires britannique Mike Ashley, a été estimé à environ 300 millions de livres (500 millions de dollars canadiens) par les médias britanniques. Il donnera au fonds d'investissement souverain saoudien 80 % des parts.

Comment les joueurs, les fans et le directeur de Newcastle peuvent-ils accepter cette situation?, a interrogé Hatice Cengiz. Où sont les valeurs, où sont les droits de la personne, la responsabilité et la justice pour tous? Cela me brise le cœur de rappeler à l'Occident ces valeurs.

C'est une vraie honte pour Newcastle et pour le football anglais , a-t-elle martelé, demandant aux partisans du club de se positionner à ses côtés pour défendre nos valeurs et (demander) justice pour Jamal .

Jeudi soir, des milliers de supporteurs en liesse se sont réunis devant le stade de Newcastle pour célébrer l'accord avec une fête improvisée, laissant derrière eux, vendredi matin, bouteilles vides et autres débris.

Partisan invétéré, le retraité Justin Cowan a admis qu'il existait des inquiétudes au sein des supporteurs, mais qu'ils étaient globalement heureux du rachat après avoir attendu ça si longtemps . Les Saoudiens ont des problèmes de droits de la personne, tout le monde le sait , a-t-il indiqué à l'AFP, mais nous en avons besoin. C'est formidable pour la ville .

Avant l'officialisation du rachat, Amnistie internationale avait appelé la Premier League à durcir les critères pour pouvoir acquérir un club de soccer en Angleterre, au lieu de permettre à des personnes impliquées dans de graves violations des droits de la personne d'entrer dans le football anglais simplement parce qu'elles ont les poches pleines .

Jamal Khashoggi, journaliste assassiné au consulat saoudien d'Istanbul en 2018 Photo : AFP/Getty Images

L'organisme affirme avoir reçu des garanties légalement contraignantes que le Royaume d'Arabie saoudite ne contrôlera pas le club de Newcastle United .

Mais pour l'universitaire saoudienne Madawi Al-Rasheed, professeure à la London School of Economics, MBS sera directement impliqué dans les décisions du club.

C'est très irréaliste de dire qu'il existe une séparation entre les fonds publics et privés en Arabie saoudite , a-t-elle déclaré à Channel 4 News.

Le Royaume-Uni pourrait devenir une plateforme pour les dictateurs de ce monde , a mis en garde Mme Al-Rasheed, pour qui les Britanniques viennent de vendre un joyau de la couronne à une couronne qui a du sang sur les mains .

Une image à redorer

Après les Émirats arabes unis et le Qatar, propriétaires respectivement de Manchester City et du Paris Saint-Germain, le royaume saoudien est le dernier pays du Golfe en date à s'offrir un club de soccer.

L'Arabie saoudite poursuit deux objectifs, politiques et économiques , selon Mohamed Mandour, journaliste pour le fournisseur de données Sportsdata.

Politiquement, les Saoudiens améliorent leur image, notamment, car ils sont accusés de violations des droits de la personne , a-t-il dit à l'AFP.

Grâce à cet achat, ils souhaitent blanchir leur réputation, pas leur argent. On connaît leur argent, mais c'est leur réputation qui est mise à mal en Occident , a poursuivi M. Mandour.

Un membre de l'Autorité générale des sports, organe responsable de la promotion du sport dans le royaume saoudien, a déclaré sous couvert d'anonymat que cet achat changera la perception qu'ont les Anglais de l'Arabie saoudite, dont les générations futures auront une nouvelle image .

Ce rachat fait partie d'une stratégie sportive mondiale pour le pays, qui accueille déjà des compétitions automobiles, de boxe et de golf et tente de concurrencer désormais par le biais du soccer ses rivaux régionaux, comme le Qatar, qui accueillera la Coupe du monde 2022.

Le stade Education City est un des huit stades qui accueilleront des matchs de la Coupe du monde de soccer de 2022 au Qatar Photo : Getty Images / AFP/KARIM JAAFAR

Brandir le drapeau saoudien à l'annonce du rachat est en soi un succès , s'est félicité un membre proche du ministère saoudien des Sports et des Divertissements.

Selon un ex-responsable du sport saoudien, le royaume a opté pour Newcastle en raison de la popularité de cette équipe et de son maigre palmarès, afin de récolter les bénéfices en cas de succès du club, actuellement avant-dernier du classement du championnat d'Angleterre.

De plus, cet achat pourrait avoir des bénéfices économiques à long terme pour cette monarchie pétrolière, qui tente de diversifier ses sources de revenus avec la fin annoncée des énergies fossiles.

Peut-être qu'au début, les dépenses seront plus importantes que les bénéfices. Mais ils (les Saoudiens) pourraient tirer des revenus de la vente de joueurs et grâce à la publicité , a indiqué M. Mandour.

Pour le chercheur en économie Mahmoud Nejm, acheter un club du championnat d'Angleterre aura un énorme impact culturel .