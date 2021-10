C’est un grand moment pour le Canada parce qu’en CONCACAF, c’est connu, il faut que tu gagnes tes matchs à domicile et il faut que tu essaies de prendre des points à l’adversaire sur la route , a précisé l’ancien capitaine de l’Impact de Montréal en entrevue à La Presse canadienne, vendredi matin.

Dans la tête de tout le monde, le Mexique était censé prendre trois points. C’était la logique d’avant-match. Là, le Canada a pris un point et il en a enlevé deux à son adversaire , a-t-il ajouté.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette logique à laquelle Bernier fait allusion. Les positions respectives des deux nations – le Mexique est 9e et le Canada 51e – au classement de la FIFA en sont une.

Aussi, il y a le fait que dans le passé, chaque périple de l’équipe masculine de soccer du Canada au Mexique était perçu, avant les faits, comme une formalité.

Et c’est particulièrement vrai au stade Azteca, où le Canada n’avait pas inscrit un seul but depuis novembre 1980 avant que Jonathan Osorio porte la marque à 1-1 peu avant la fin de la première mi-temps, jeudi soir.

La formation canadienne présentait une fiche de 0-6-1 contre le Mexique au stade Azteca. Depuis juillet 1993, soit lors de ses quatre dernières visites dans cette enceinte mythique , selon les termes employés par Bernier, le Canada avait été dominé 16-0 au chapitre des buts marqués.

Selon Bernier, le stade Azteca peut créer un effet psychologique semblable sur les clubs visiteurs à celui qu’ont pu engendrer, au fil du temps, des enceintes sportives aussi prestigieuses que le Forum de Montréal, le Yankee Stadium ou des stades de soccer comme le Camp Nou, à Barcelone, et Old Trafford, le château fort de Manchester United dans la Premier League.

C’est un stade qui a accueilli la Coupe du monde de 1970, la Coupe du monde de 1986. Les Pelé, les Maradona ont fait leur marque sur ce terrain-là. On le sait, quand tu parles du Mexique, tu parles du stade Azteca. Il est connu mondialement , note Bernier.

Au-delà du défi d’aller chercher un résultat sur la pelouse de ce stade contre une nation qui, comme le mentionne Bernier, représente encore la référence sur le plan du soccer dans la CONCACAF, le Canada avait aussi obtenu un match nul contre les États-Unis à Nashville, le 5 septembre.

Ces deux verdicts nuls en terrain hostile ont possiblement permis à la formation canadienne de compenser le match nul de 1-1 contre le Honduras le 2 septembre dernier, à Toronto, estime Bernier.

Le match nul contre le Honduras, on pourrait dire que c’est une mission pas accomplie. Mais là, après que l’on eut enchaîné avec un match nul avec les États-Unis, on a battu le Salvador (3-0 à Toronto), et là, on fait match nul avec le Mexique. Ç’a une saveur de victoire , souligne Bernier.

Waterman et Choinière, fiers de leurs pairs

Du côté de la première équipe du CF Montréal, les joueurs canadiens restés au pays se réjouissaient vendredi de la performance de l'équipe canadienne, qui comptait quatre de leurs coéquipiers en MLS : Zachary Brault-Guillard, Kamal Miller, James Pantemis et Samuel Piette.

Joel Waterman, qui a été convoqué à un camp du Canada en mars, a donné un bel exemple de la progression de l'équipe nationale : il affirme qu'il n'était même pas nerveux avant le début de la rencontre, jeudi.

J'ai fait partie du système pendant les derniers camps, et je sais combien les gens travaillent fort, à quel point ils croient en ce groupe et à quel point ils ont confiance en eux-mêmes, a souligné Waterman en point de presse. Ils savent que le Canada peut jouer au niveau supérieur, qu'ils peuvent rivaliser avec le Mexique, les États-Unis et les autres grosses équipes de la CONCACAF.

Nous avons fait jeu égal avec le Mexique. Nous ne sommes pas allés chercher un nul chanceux là-bas. Une citation de :Joel Waterman, défenseur, CF Montréal

Son collègue Mathieu Choinière, qui a reçu l'appel du sélectionneur John Herdman en 2018, croit que le Canada a prouvé au stade Azteca qu'il pouvait former une des puissances de l'Amérique du Nord.

Le Mexique, c'est une grande équipe, une bonne équipe à l'échelle mondiale, qui a participé à beaucoup de Coupes du monde et qui a bien fait, a rappelé Choinière. On n'a pas été déclassé. On a eu beaucoup plus d'occasions concrètes qu'eux. Ça montre que le foot canadien est vraiment en progression et qu'on n'a plus à avoir vraiment peur, peu importe on joue contre qui. Le Mexique fait mal à beaucoup d'équipes à l'échelle mondiale, et nous, on a dominé le match et on aurait même pu le gagner.

Le Canada disputera son prochain match des qualifications dimanche, en Jamaïque, avant de conclure la fenêtre internationale contre le Panama, mercredi prochain, à Toronto.