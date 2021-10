Pour l’ancien joueur et député de Marquette Enrico Ciccone, la demande d’aide de Carey Price n’est ni plus ni moins qu’extraordinaire.

C'est dommage pour Carey et sa famille, mais c'est extraordinaire de voir une idole du peuple et de la jeunesse, ici à Montréal, être capable de dire haut et fort : "j'ai besoin d'aide, je veux prendre une pause, aidez-moi s'il vous plaît". C'est extraordinaire ce que ça peut faire dans la société , relève à RDI le porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de sports et loisirs.

Enrico Ciccone rappelle qu’au départ, le programme d’aide de la Ligue nationale visait davantage les joueurs qui étaient aux prises avec des problèmes de toxicomanie ou d’abus de substance. Une fonction que le programme couvre encore aujourd’hui, mais les joueurs hésitent moins qu’avant à y faire appel pour des questions de santé mentale. Ce qui serait la demande d’aide de Carey Price, selon une publication de sa femme Angela sur son compte Instagram.

Enrico Ciccone Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

On sait que les problèmes de santé mentale sont encore tabous dans la société. On sait que ça va de mieux en mieux, mais au niveau sportif, de la Ligue nationale, des sports professionnels, c'est encore plus difficile parce qu'on a toujours cette pression-là. On porte la pression d'un logo, on porte la pression d'une marque, on porte la pression des partisans qui veulent te voir gagner.

Dans mon temps, dans les années 1990, c'est impossible qu'un joueur aurait fait ça , poursuit l’ex-défenseur de la LNH.

Pour l’agent de joueurs Allain Roy, les athlètes ont plus d’aisance aujourd’hui à discuter de santé mentale et d’anxiété.

Quand je jouais et même quand j’ai commencé à être un agent, je pense que les joueurs étaient moins confortables à avoir ces conversations-là avec nous : "J’aime autant ne pas en parler, je ne veux pas que l’équipe sache…", des choses comme ça. Maintenant, c’est une bonne chose parce que c’est plus ouvert de ce côté-là et il y a beaucoup plus de soutien de l’équipe, des médecins de l’équipe, mais aussi du côté de l’agent et de la famille , dit l'agent, qui représente 62 clients dans la Ligue nationale de hockey.

C'est courageux d'en parler , souligne pour sa part Véronique Boudreault, professeure à la Faculté des sciences de l'Activité physique de l'Université de Sherbrooke, spécialiste de la psychologie du sport, à Tout un matin.

Quand on vit une difficulté comme ça, on n'a pas forcément envie que ce soit public, mais c'est une personnalité publique. Probablement qu'il veut transmettre un message via cette parution publique, que sa conjointe a fait. La santé mentale, c'est quelque chose qui est encore très tabou. On a l'impression que c'est une faible proportion de gens qui vont en vivre et que ces gens-là ne sont pas nécessairement forts mentalement. Une citation de :Véronique Boudreault, spécialiste de la psychologie du sport

Il ne faut pas non plus s'avancer vraiment sur ce qu'il a voulu avancer, appuie-t-elle, mais ce qu'on peut penser, c'est qu'il y a plusieurs athlètes, comme Simone Biles aux Jeux olympiques, qui cherchent à dénoncer quelque chose en lien avec les tabous et les stigmas associés à la santé mentale dans le sport de haut niveau.

Véronique Boudreault considère également que ces interventions publiques peuvent avoir des répercussions dans la société, mais elles contribuent aussi à accentuer la pression sur le monde de la recherche et des organisations sportives de prendre davantage en compte la santé mentale des athlètes.

Quand on voit des célébrités sportives ou des athlètes émérites qui dénoncent certains enjeux, ou certains facteurs propres à leur sport qui leur donnent des difficultés, ça met un peu de pression sur le système, poursuit-elle. C'est ce que j'espère. Ce n'est pas juste les témoignages d'athlètes ni le soutien qu'ils reçoivent dans les milieux qui vont changer les choses, mais c'est une des choses qui peuvent aider à les faire changer.

L'agent Allain Roy au repêchage de la LNH en 2017 (archives) Photo : Radio-Canada / Antoine Deshaies

Allain Roy trace aussi un parallèle avec la question des commotions cérébrales, dont la connaissance des effets a fait des bonds de géants dans les dernières années. Le plus qu’on en sait, le plus d’information que les joueurs ont, le plus qu’ils vont devenir confortables à en parler. Les problèmes d’anxiété, pas juste dans le monde du hockey mais dans le vrai monde, je pense que l’anxiété, c’est quelque chose dont on ne parlait pas beaucoup il y a 20 ans. Maintenant, tout le monde en parle dans tous les coins de la vie, donc c’est un peu la même façon.

Je pense qu’on pourrait toujours en faire un peu plus. Le stigmate qui a été attaché à la santé mentale commence à s’évaporer un peu. Mais c’est un sport macho, où beaucoup de personnes ne veulent pas en parler. On peut en faire plus. Une citation de :Allain Roy, agent de joueurs

Véronique Boudreault relève également comment la culture du hockey a pu freiner ces prises de conscience sur l’importance de la santé mentale dans le sport.

Quand on pense au hockey, c'est un sport qui est typiquement masculin dans lequel on peut penser qu'il y a certaines normes ou valeurs qui sont encouragées depuis longtemps dans cette culture, qui encourage le fait de se montrer fort, de ne pas se montrer vulnérable, détaille-t-elle. Ce sont des normes ou une culture qui font en sorte que les athlètes doivent se montrer sans faiblesse à tout moment.

On ne pouvait pas le dire parce que quand on le dit, il y a toujours quelqu'un qui va te répéter : "au salaire que tu fais, ta gueule, parce que moi je le ferais au tiers de ton salaire". Et c'est pour ça que les gars ne parlaient pas, relate enfin Enrico Ciconne. Ça n'enlève pas le fait que Carey Price est un être humain, qui vient avec ses forces et ses faiblesses.

On est tous des humains, on a tous des forces et des faiblesses.

(Avec les informations de Michel Chabot)