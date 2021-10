Trois Canadiennes parmi les nommées pour le Ballon d’or

Trois championnes olympiques canadiennes sont dans la course pour le Ballon d’or.

Jessie Fleming, Ashley Lawrence et Christine Sinclair font partie des 20 joueuses nommées pour le prestigieux prix remis annuellement par France Football à la meilleure de l'année.

Fleming, 23 ans, a joué un rôle décisif dans le tournoi olympique. La milieu de terrain a inscrit les buts du Canada en demi-finale et en finale et a marqué au début de la séance de tirs au but, en finale, contre la Suède, pour offrir au Canada sa première médaille d’or olympique en soccer féminin.

Avec son club de Chelsea, Fleming a également remporté le championnat anglais et la coupe de la ligue en 2021, en plus d’atteindre la finale de la Ligue des champions.

Lawrence, une défenseuse latérale de 26 ans, a participé à tous les matchs du tournoi olympique. Elle n’a pas réussi son tir au but en finale, mais elle a gardé le Canada dans le coup en tirs de barrage contre le Brésil, en quarts de finale.

Lawrence a aussi grandement contribué à la conquête du titre du Paris Saint-Germain, qui a mis fin à l'hégémonie de 14 années de l’Olympique Lyonnais.

À 38 ans, Christine Sinclair a enfin gagné sa médaille d’or olympique en 2021, et c’est elle qui est allée chercher la faute cruciale en finale qui a permis à Fleming de marquer à partir du point de réparation. La capitaine a joué cinq des six matchs du tournoi et a amassé une passe décisive.

Sinclair a également gagné ses cinquième et sixième trophées avec les Thorns de Portland de la NWSL en 2021 : la Women’s International Champions Cup, un tournoi de mi-saison avec des équipes de l’étranger, et la Coupe Challenge.

Cinq joueuses du FC Barcelone, championnes d’Europe, font partie de la liste dont est exclu tout le précédent podium, celui de 2019, dont la célèbre lauréate Megan Rapinoe. France Football, qui n’a pas remis de prix en 2020 en raison de la pandémie, dévoilera les lauréats le 29 novembre prochain.

Le Ballon d'or féminin a été créé en 2018, tandis que le prix masculin existe depuis 1956.

Radio-Canada est le diffuseur officiel canadien francophone de la NWSL. Consultez notre horaire de diffusions pour ne rien manquer de la fin de la saison.