Barkov signerait une lucrative prolongation de contrat avec les Panthers

Les deux parties négociaient depuis plusieurs jours afin de conclure l'entente, ont mentionné les personnes, qui ont discuté avec l'Associated Press sous le couvert de l'anonymat puisque l'équipe floridienne n'a toujours pas confirmé le pacte.

Le capitaine entame sa neuvième saison avec l'équipe. Seul Jonathan Huberdeau, qui en est à sa 10e, compte plus d'ancienneté que lui.

Barkov a inscrit 181 buts avec les Panthers, à sept seulement du record d'équipe qui appartient à Olli Jokinen. De plus, il est devancé uniquement par Huberdeau pour ce qui est des mentions d'aide (330 c. 284) et des points (498 c. 465).

Il s'agirait du contrat le plus lucratif de l'histoire des Panthers, devant celui de sept saisons d'une valeur de 70 millions octroyé au gardien Sergei Bobrovsky en 2019.

Barkov deviendrait ainsi le 12e joueur actif dans la Ligue nationale de hockey (LNH) à ratifier un contrat dont la valeur totale est d'au moins 80 millions.

Ça signifierait aussi que le noyau demeurera intact pour quelques saisons.

Les attaquants Frank Vatrano, Noel Acciari et Ryan Lomberg pourraient devenir joueurs autonomes l'été prochain, et la prolongation de contrat d'Huberdeau pourrait survenir dans un an. Mais, pour l'essentiel, les Panthers connaissent leurs piliers pour encore quelques années.

La nouvelle saison de la LNH se met en branle le 12 octobre.