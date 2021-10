Conrad Guay, légende du ski canadien, est mort

Conrad Guay, pionnier de l’enseignement du ski au Québec et père du grand champion Erik Guay, est décédé jeudi, des suites d’une longue maladie. Il avait 82 ans.

Directeur du Club de ski Mont-Tremblant de 1973 à 1989, Conrad Guay a gravi les échelons jusqu’à se retrouver entraîneur de l’équipe du Québec, puis de l’équipe nationale canadienne.

Un de ses nombreux élèves et émules, Julien Cousineau, était visiblement ému quand il a livré ses états d’âme en entrevue à Radio-Canada Sports.

J’étais avec Erik mardi. Je savais que son père n’allait pas très bien et qu’il était à l’hôpital depuis un petit bout. Je suis extrêmement triste, parce que c’est aussi la perte du père d’un ami , a d’abord indiqué celui que Conrad Guay avait pris sous son aile en l’accueillant dans la maison familiale quand il n’avait que 11 ans.

C’est le coach qui m’a dirigé pendant 10 ans. Pour moi, c’était comme un deuxième père. J’ai habité chez lui. J’ai passé beaucoup de temps avec lui et avec la famille. On perd un grand homme, un grand entraîneur, un grand passionné de ski , a enchaîné Cousineau, qui jusqu’à l’an dernier était à la tête de l’équipe du Québec.

Lui-même ancien membre de l’équipe canadienne, Cousineau se souvient du temps que Conrad Guay passait à regarder et à étudier des vidéos de ski, en quête de détails subtils pour augmenter la vitesse sur skis.

Avec Conrad, c’était la recherche de l’excellence. Pas qu’on n’était jamais assez bons, mais il était toujours en train de travailler sur quelque chose pour devenir meilleur. C’était quelqu’un de passionné, exigeant dans ce qu’il demandait en termes de concentration quand on était en ski. Mais je n’ai que de bons mots à dire et de bons souvenirs pour Conrad. Une citation de :Julien Cousineau, ancien skieur de l'équipe canadienne

S’il a du mal à relater une anecdote en particulier qui illustrerait les qualités de son mentor, Julien Cousineau parle de la confiance qu’il lui a témoignée dès son plus jeune âge.

Quand mon père [Alain Cousineau a aussi représenté le Canada sur la scène internationale, NDLR] m’a envoyé à Tremblant pour que je sois entraîné par Conrad, ce qui me faisait un peu capoter, c’est quand il me disait que je skiais comme un moniteur. Ça voulait dire super beau, mais pas très vite (rires) , s’est souvenu Cousineau, qui œuvre aujourd’hui à la tête de son entreprise de paysagement.

Aussi, Julien Cousineau dirige toujours l’équipe S1 du centre Belle-Neige composée de six jeunes de 15 et 16 ans. Il estime que le ski canadien doit à Conrad Guay cette vision un peu différente, grâce à sa capacité de sortir des normes en vigueur à son époque.

Il était un peu perçu, non pas comme un fou, mais ses idées dans ce temps-là étaient un peu hors l’ordinaire. Il était à la recherche de l’excellence, il travaillait fort et, au-delà de gagner des courses, il voulait que l’on soit de meilleurs skieurs , a-t-il insisté entre deux pelletées de gravier.

Cousineau admet que les façons de faire de Conrad Guay s’appliquent encore aisément au ski moderne.

Skier, c’est beaucoup plus que de faire des piquets. C’est faire du ski libre, des exercices différents et, pour parler dans les termes de Conrad, c’est danser un peu plus, de faire du ski avec de la musique, d’avoir du rythme. Une citation de :Julien Cousineau

Conrad avait des convictions. Il avait confiance en ce qu’il faisait et il était capable de les appliquer et de rester avec ça. Et ça, ce n’est pas donné à tout le monde , a-t-il conclu.

Outre son épouse Ellen, toujours impliquée dans le domaine du ski, Conrad Guay laisse dans le deuil trois fils, dont Erik, skieur canadien le plus décoré de l’histoire, Kristian et Stefan, qui ont aussi fait partie de l'équipe canadienne.