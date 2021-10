Encore du travail à faire pour la prévention du racisme au soccer mineur

Jerry Resendes est entraîneur au club de soccer de Longueuil. Il dit avoir vécu toutes sortes de situations explosives, de l’intimidation aux propos homophobes. Mais ce qui s’est passé un soir de septembre dernier l’a incité à prendre la parole publiquement.

Une des choses les plus importantes, puisque ce n’était pas la première fois – et ce ne sera pas la dernière –, c’est que tout le monde, les joueurs, les joueuses, les entraîneurs, les éducateurs, les arbitres reçoivent une sensibilisation, un type de programme pour les aider à prendre de bonnes décisions, souligne M. Resendes. Il faut se sensibiliser au racisme, aux abus verbaux, à la violence corporelle.

Pendant le match en question, une adversaire aurait tenu des propos racistes envers l’une des joueuses de M. Resendes. Une bousculade aurait suivi.

L’arbitre de la rencontre aurait ensuite expulsé la présumée victime de ces propos pour sa conduite après l’incident. Le coordonnateur des compétitions de l’Association régionale de soccer de la Rive-Sud (ARSRS), Maxime Bernier, a confirmé à Radio-Canada Sports que la décision était définitive et sans appel, puisqu’en l’absence de bandes vidéo, la ligue s’en remet au jugement de ses officiels sur le terrain.

Le club de soccer de Longueuil a déposé une plainte dès le lendemain. Comme le veut la procédure, une enquête a été déclenchée, et un comité de discipline sera convoqué dans les prochains jours pour faire la lumière sur l’incident.

Aux yeux de M. Resendes, c’est l’occasion non pas de faire le procès des personnes concernées, mais de se pencher sur la manière dont on encadre ces situations.

Il faut aider les arbitres à prendre leurs décisions. Tout le monde fait des erreurs. Il n’y a rien de parfait dans la vie. Mais il faut s’assurer que les gens soient sensibilisés à ce qui se passe autour d’eux. Une citation de :Jerry Resendes, entraîneur, Club de soccer de Longueuil

Sur le coup, c’est difficile de prendre une décision, ajoute M. Resendes. Mais quand on voit la réaction de quelqu’un, on peut quand même s’interroger sur la raison pour laquelle la personne réagit de cette façon, et ce serait important de poser des questions, de prendre le moment de calmer le joueur ou la joueuse, de lui demander ce qui se passe et d’investiguer un petit peu plus.

Il n’existe toutefois pas de formation précise pour les officiels au sujet des incidents à caractère raciste, sexiste ou homophobe, par exemple. Les arbitres sont appelés à mettre en œuvre les lois du jeu, qui prévoient des sanctions (carton jaune ou rouge) pour les commentaires ou les gestes du genre et la rédaction d’un rapport s’il y a expulsion. Selon le règlement, l’arbitre peut également interrompre une rencontre en cas de commentaires racistes dans les estrades.

Nathanaël de Wilde, coordonnateur de l’arbitrage à Soccer Québec, affirme que son organisation travaille à un volet de formation qui aiderait les officiels dans les situations comme celle qui se serait produite à Longueuil.

Il y a quelque chose à faire par rapport à ça, et il y a une volonté d’inclure quelque chose dans le cursus d’apprentissage pour les arbitres, précise M. de Wilde. Il y a des organismes comme Respect et sport qui offrent des formations, et on fait de plus en plus affaire avec eux pour la formation des éducateurs et, éventuellement, pour la formation des arbitres. […] On travaille pour l’inclure dans nos formations éventuelles pour l’arbitrage au niveau provincial.

Son homologue à l’ARSRS, Patrick Brassard, est ouvert à tout outil qui permettrait à ses officiels de mieux faire leur travail et à mieux gérer les situations délicates comme celle qui se serait produite à Longueuil.

J’en ai besoin, [de ces outils], indique M. Brassard. Souvent, ce sont des jeunes – ou encore des vieux qui ont beaucoup d’expérience, mais qui ont une certaine façon de travailler à laquelle il faut apporter les ajustements qui s’imposent. Un arbitre qui a une dizaine d’années d’expérience, il en a vu d’autres, il a vu l’évolution du soccer, de la société. Mais il est confronté à toutes sortes de situations.

Souvent, au Québec, on attend qu’un pont tombe pour vérifier toutes les structures. On attend peut-être qu’un événement grave se passe. Une citation de :Patrick Brassard, coordonnateur de l'arbitrage, Association régionale de soccer de la Rive-Sud

S’il déplore tout incident comme celui qui se serait produit à Longueuil, M. Brassard appelle cependant tous les intervenants à faire preuve de diligence dans leur traitement des officiels, qu’il juge plutôt démunis pour faire face à ces situations explosives.

C’est grand, un terrain, il y a beaucoup de joueurs, et il y a des choses qui se disent et qu’on n’entend pas nécessairement comme arbitre, souligne-t-il. Ce n’est pas évident à gérer, et si on doit gérer un commentaire qui a peut-être été dit, qui nous est rapporté, comme arbitre, on doit être le juge là-dedans. […] Ce serait bien qu’il y ait une façon d’intervenir directement si ces choses se produisent.

Son collègue Maxime Bernier est d’ailleurs d’avis qu’il faut une politique claire pour guider nos arbitres à agir sur le terrain et ne pas nécessairement attendre les procédures disciplinaires .

Sans sa joueuse suspendue, l’équipe de Jerry Resendes a songé à ne pas jouer son match suivant, mais a finalement choisi de sauter sur le terrain. Et avant le coup d’envoi, les joueuses des deux équipes ont posé un genou au sol, comme on l’a souvent vu dans les événements sportifs depuis plusieurs mois.

Ça démontre que les jeunes veulent du changement aussi, souligne M. Resendes. C’est important pour eux. C’était très touchant.