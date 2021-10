La dernière bouée d’Eleider Alvarez

Quand un athlète change de gymnase, la première chose que l’on fait est qu’on se téléphone entre entraîneurs. Quand Eleider a demandé à me rencontrer, j’ai tout de suite contacté Marc pour avoir l’heure juste , a souligné Larouche à Radio-Canada Sports.

Il reconnaît qu’Alvarez (25-2, 13 K.-O.) possède un immense talent. Mais pour qu’il accepte de travailler avec lui pour le ramener dans un ring, il exige un engagement de tous les instants.

Il a pris contact avec moi à la fin juillet. J’ai été surpris. Je le savais à Miami avec Pedro Diaz qui a une grosse écurie de boxeurs. Je trouvais qu’il avait un bel environnement là-bas, qu’il avait ce qu’il fallait pour s’épanouir et relancer sa carrière.

En réalité, si Alvarez a choisi de rentrer à Montréal, c’est pour des motifs purement financiers. Il n’a pas pu s’entendre avec Diaz, qui exigeait une rémunération hebdomadaire au lieu du pourcentage habituellement versé d’un seul coup à la suite d’un combat.

Les tractations indirectes se faisaient par l’entremise du promoteur Yvon Michel (GYM), auprès de qui Alvarez obtenait les fonds dont il avait besoin pour sa subsistance en Floride (gymnase, logement, nourriture).

L’objectif initial était de préparer Eleider pour qu’il participe à la soirée du 28 août, au parc Jarry. Mais le problème est venu quand Pedro Diaz a exigé d’être payé à l’avance pour entraîner Eleider , a dit le patron de GYM.

Alvarez a finalement jugé qu’il n’aurait pas été prêt pour combattre ce soir-là. Si bien, que ce n’est qu’au début septembre qu’il a véritablement commencé à s’entraîner aux côtés de Larouche au club Boxe Montréal dans les sous-sols du complexe Claude-Robillard.

Yvon Michel a ensuite voulu l’inscrire sur la carte du 22 octobre à l'Olympia, à Montréal [la même que le championnat mondial des super-lourds-légers du WBC avec Oscar Rivas, NDLR]. Cette fois encore, Alvarez a décliné l'offre.

L'engagement total demeure, à ce jour, la clé qui permettra à Alvarez de boxer à nouveau. Mais voilà, le Montréalais d’adoption a une réputation qui le précède. Il n’est ni le plus vaillant ni le plus assidu dans le gymnase en matière de conditionnement physique.

Yvon Michel répète ce qu’il a déjà dit quand est survenue la rupture avec Marc Ramsay au lendemain de sa plus récente défaite face à Joe Smith fils, à Las Vegas, en août 2020.

C’est encore la même chose. Si Eleider démontre vraiment la détermination et la volonté de bien se préparer pour un combat, à ce moment-là, Stéphan va nous le dire. À ce moment-là seulement, on va préparer son retour.

Quand on demande à Larouche d’évaluer les chances de revoir Alvarez dans un ring au cours des prochains mois, le réputé entraîneur n’y va pas par quatre chemins.

Je lui ai dit que je ne jouerais pas à la police avec lui et que je n’irais pas le surveiller chez lui. C’est simple, il faut que ton style de vie corresponde avec tes objectifs. Il faut que tes actions correspondent à tes paroles. Il faut que ta motivation corresponde à tes ambitions , a précisé Larouche sur un ton tranchant qui ne laisse pas de place au doute.

La patience et l’implication de Larouche envers Alvarez ont aussi une date butoir.

Il partait de loin et on veut refaire les bons ajustements. S’il ne remonte pas dans un ring d’ici à Noël, ça veut dire qu’il ne montera plus dans un ring, en tout cas pas avec moi.

Une citation de :Stéphan Larouche