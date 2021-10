Rafaël Harvey-Pinard retranché du camp du Canadien

Le Canadien a annoncé avoir retranché quatre joueurs de son camp d'entraînement, mercredi matin, et parmi eux se trouve l'attaquant québécois Rafaël Harvey-Pinard.

Les attaquants Michael Pezzetta et Gabriel Bourque, de même que le défenseur Gianni Fairbrother, n'ont pu éviter le couperet non plus.

Le Tricolore a précisé que Pezzetta devra être soumis au ballottage avant de se rapporter au camp du Rocket de Laval, tandis que les trois autres retrouveront directement le club-école de la Ligue américaine de hockey.

Ces coupes ont été effectuées au lendemain de la défaite cinglante de 6-2 contre les Maple Leafs à Toronto.

Le CH poursuit son camp mercredi matin au Complexe sportif de Brossard, à la veille de son dernier match préparatoire contre les Sénateurs d'Ottawa.