Verdugo produit trois points et les Red Sox éliminent les Yankees

Alex Verdugo a produit trois points et les Red Sox de Boston ont défait les Yankees de New York 6-2, mardi, lors du match éliminatoire dans la Ligue américaine.

Verdugo a cogné deux doubles. Bon pour un point, son premier coup de deux buts a porté le coussin des siens à 4-1, en sixième. Une manche plus tard, il a fait marquer deux coureurs en frappant la balle dans l'allée du champ centre-gauche.

Xander Bogaerts et Kyle Schwarber ont cogné des circuits en début de rencontre pour les Red Sox, qui vont affronter les Rays de Tampa Bay à compter de jeudi. La série va débuter au Tropicana Field.

Bogaerts a fait voyager la balle au-delà du champ centre en première manche, après un but sur balles à Rafael Devers.

Premier frappeur des siens en troisième manche, Schwarber a cogné un circuit au-delà du champ droit.

Un simple et un but sur balles plus tard, la soirée était déjà terminée pour Gerrit Cole.

En deux manches, Cole a donné trois points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles. Cole arrivait dans le match avec une fiche de 2-2 et une moyenne de 6,15 à ses cinq derniers départs.

Les visiteurs ont réduit l'écart en sixième, où Anthony Rizzo a claqué un circuit.

Les Yankees ont menacé davantage, mais un beau jeu défensif des Sox a freiné leur élan.

Le circuit de Rizzo a été suivi d'un simple d'Aaron Judge, puis Giancarlo Stanton a frappé la balle dans le haut du Monstre vert, au champ centre. Kike Hernandez l'a saisie et a relayé à Bogaerts, qui a remis à temps à la plaque pour retirer Judge.

En fin de sixième, Bogaerts a reçu un but sur balles et a marqué sur un double de Verdugo, dans le coin du champ droit.

Stanton a frappé un circuit en neuvième mais peu après, Garrett Whitlock a mis fin au match en retirant Gleyber Torres sur un ballon au champ droit.

Torres a connu un match de 0 en 4, tout comme Joey Gallo.

Nate Eovaldi a retiré huit frappeurs au bâton en cinq manches et un tiers, allouant un point et quatre coups sûrs.

Le match a eu lieu devant une salle comble de 38 324 personnes, au Fenway Park.

Le frappeur désigné J.D. Martinez a été laissé de côté par les Red Sox. Il s'est tordu une cheville il y a deux jours, lors d'une rare utilisation en défense.

Martinez a frappé pour 0,286 en 148 matchs, avec 28 circuits et 99 points produits.