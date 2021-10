Canadien : des candidats (encore) trop discrets au camp

On en profite pour expérimenter , avait lancé l’entraîneur du Canadien mardi matin à quelques heures du duel contre les Maple Leafs.

Ce temps semble avoir assez duré.

On se rapproche pas mal de notre équipe pour le match de jeudi , a-t-il fait savoir en point de presse quelques minutes après la correction de 6-2 encaissée par son équipe.

Ryan Poehling pourrait faire figure d’exception dans ce sixième et dernier match préparatoire face aux Sénateurs. D’abord, il en sera, a confirmé l’entraîneur. Ensuite, difficile de croire que son séjour se prolongera au-delà de cette ultime soirée.

Fade, l’Américain n’est pas parvenu à se démarquer, un peu à l’image de son camp d’entraînement. Tandis que le niveau de compétitivité monte, que les Leafs présentaient une formation aguerrie avec la plupart de ses canons offensifs, une bonne prestation lui aurait probablement racheté du temps perdu ces deux dernières semaines.

Ce soir, comme un peu tout le monde, il a eu un match plus tranquille , a estimé Ducharme.

C’est bien gentil et sûrement très sage de ne pas lui faire porter l’opprobre de la défaite, mais contrairement à un peu tout le monde , l’avenir de Poehling est en jeu. Et si l’on s’acharne tant que le jeune centre de 22 ans, c’est que les projecteurs sont braqués sur lui. Le Canadien a besoin de renfort au centre, il y a une place à prendre, son temps semblait venu, mais il en est incapable.

Poehling a terminé la soirée sans aucune tentative de tir au but, avec une maigre mise en échec comme seul chiffre dans sa colonne de statistiques et, surtout, sans se démarquer. Sans se faire remarquer. Passer inaperçu, voilà exactement le genre de choses à éviter à tout prix dans ce contexte.

C’est une façon de mesurer où [les jeunes] sont rendus. Qui peut faire sa place, qui est capable de la faire […] On regarde et on a nos réponses. Plus tu avances, les réponses deviennent claires. C’est à ça que ça sert Une citation de :Dominique Ducharme

La bataille au centre – qui ressemblait davantage à une bataille d’oreillers de collégiens qu’à celle de la crête de Vimy – se précise. Et Mathieu Perreault, le joker a dit Ducharme, offre certainement une meilleure garantie à l’entraîneur, ne serait-ce qu’en raison de sa feuille de route.

Poehling sera du match jeudi, a confirmé Ducharme. Sa dernière cartouche…à blanc peut-être.

Pour sa part, le défenseur Kaiden Guhle a connu une sortie difficile. Cela dit, c’était le cas de tout un chacun comme en font foi les 31 tirs des Leafs après 25 minutes de jeu. Le site Natural Stat Trick a d’ailleurs accordé 24 chances de marquer à Toronto durant le match. C’est beaucoup.

Jumelé à David Savard, les deux n’ont pas fait la paire, Savard parlant d’erreurs de communication .

Le jeune de 19 ans ne pourra que bénéficier de disputer une autre saison chez les juniors après avoir disputé seulement 12 matchs dans toute la dernière année.

Savard lui-même a encore beaucoup à apprendre selon ses dires, entre autres pour assimiler le système de jeu de sa nouvelle équipe et en faire un automatisme.

J’essaie de m’adapter au système encore. Je sais que je fais encore des erreurs. J’ai un mauvais positionnement. Tu penses trop sur la patinoire. Il faut revenir à la base. C’est la même game peu importe le système , a dit le Québécois.

Même les vétérans en défense cherchent leurs repères et avec l’absence de Joel Edmundson, qui souffre d’une blessure qualifiée de mineure , doit-on le rappeler, le portrait s’assombrit tranquillement.

L’expérimenté Chris Wideman semble sur le point de se tailler une place par défaut. Ses aptitudes en avantage numérique – il était sur la glace pour 4 des 6 buts du CH en supériorité pendant le camp – ont été remarqués, même si ses lacunes à cinq contre cinq sont évidentes.

Tout frais arrivé de la Ligue continentale russe (KHL), Wideman lui-même a avoué faire face au plus grand défi de [sa] vie .

C’est la meilleure ligue au monde, a expliqué le défenseur de 31 ans. Tous les jours dans les entraînements, les matchs, les gars sont prêts. Si tu ne l’es pas, tu vois ce qui arrive ce soir , a-t-il ajouté.

Wideman a toutefois réussi où d’autres ont échoué : se faire remarquer.

À travers tout ça, les arrières Sami Niku et Mattias Norlinder sont tombés rapidement au combat et n’ont jamais pu se faire justice. Auraient-ils mêlé les cartes? L’on a beau être amateur d’uchronie, l’on ne connaîtra jamais la réponse et ce débat est devenu, aujourd’hui, stérile.

Il reste encore un match préparatoire, mais il n’y a pour l’instant aucune agréable surprise au camp du Canadien. La lente passation du flambeau aux mains des jeunes espoirs n’est pas encore amorcée. Au bout du compte, le Canadien risque d’entreprendre la saison avec les vétérans embauchés cet été pour colmater les brèches.

Ce qui est normal au fond. Ce qui est peut-être, aussi, une déception.

En rafale

Pour ceux qui tiendraient le compte, le CH a été dominé 17-5 pour les buts lors de ses trois défaites jusqu’à présent, trois défaites à l’étranger. Consolation : il a mené 7-3 lors des matchs à domicile. Deux victoires.

Le pauvre gardien Samuel Montembeault, réclamé au ballottage en provenance de la Floride samedi, a été complètement bombardé par les meilleurs éléments des Leafs pendant la majeure partie des deux premières périodes. Il a finalement repoussé 38 des 44 assauts des Torontois et réussi plusieurs arrêts inspirés.