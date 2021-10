Lehner et la LNH ont eu une « rencontre enrichissante »

Le gardien des Golden Knigths de Vegas dit avoir eu des conversations productives avec la ligue et les instances impliquées. Il a mentionné qu’il ne s’exprimerait plus sur ce sujet sur la place publique.

J’ai eu une conversation enrichissante avec la Ligue nationale de hockey, je suis excité pour les changements potentiels qui pourraient être faits pour protéger les jeunes joueurs des générations futures , a confié Robin Lehner.

Ma discussion avec la ligue est privée et restera privée. Je reconnais qu’il y aura des répercussions, mais à la fin de la journée je suis finalement en mesure d’utiliser ma voix pour faire partie du changement. Peu importe ce qui arrivera à mon image ou à ma réputation, les gens pourront se faire leur propre idée de ma personne, je suis correct avec ça puisqu’au bout du compte c’est un énorme pas dans la bonne direction. Une citation de :Robin Lehner, gardien de but des Golden Knights de Vegas

La santé mentale avant tout

Dimanche, le gardien suédois avait laissé entendre que plusieurs équipes, dont certaines pour lesquelles il a joué, distribuaient des benzodiazépines, des médicaments servant à traiter l'anxiété et l'insomnie, et de l'Ambien, un somnifère, sans prescription médicale. Lehner a également indiqué avoir lui-même consommé de l'Ambien pendant huit ans.

Il avait ajouté qu'il partagerait une histoire par jour à propos de ce qui se passe dans la LNH. Des preuves qui auraient corroboré ses révélations, provenant d'anciens joueurs et de joueurs actuels.

Les gens s’en font pour ma santé mentale. Je suis arrivé au camp en pleine forme physiquement et mentalement. J’ai tenté pendant une longue période de me faire entendre et de faire changer les choses, mais jamais publiquement. Ce n’était jamais arrivé avant ça. Ce qui s’est passé ce weekend était un appel à l’aide et à la fin de la journée ça a ouvert des conversations. La suite se fera derrière les portes closes et non pas dans l’oeil du public.

La LNH avait demandé à rencontrer Lehner afin de faire la lumière sur ses allégations.

Tout cela se déroule alors que Jack Eichel et la formation des Sabres de Buffalo sont en mauvais termes depuis que l’équipe a refusé que l’attaquant se fasse opérer pour une hernie discale. L’intervention ne serait pas nécessaire selon les médecins du club.

Lehner avait alors pris sa défense et mentionné sur twitter son corps, son choix.

Je connais Eichel, c'était mon capitaine. Je connais sa famille, j’ai un amour inconditionnel pour son père. Je sais qu’il ne ment pas et je ne peux pas rester assis à ne rien faire quand je suis moi-même passé par des choses similaires , a mentionné Lenher en point de presse mardi.

Lehner a répondu aux questions des médias mardi et a laissé savoir qu’il était émotif et inconfortable face à toute cette saga.

C’était un 72h très difficile, avec des émotions diverses, des émotions très difficiles, quelques larmes, mais aussi de la joie de voir que finalement ça se rend aux oreilles des bonnes personnes et que je suis en mesure de faire entendre ma voix et peut-être, même si c’est juste un peut-être, de faire changer les choses.

Je ne suis pas confortable avec rien de ce qui se passe en ce moment, ce n’est pas facile de faire partie de cette tempête. Une citation de :Robin Lehner

Dans sa carrière, il a porté les couleurs des Sénateurs d'Ottawa, des Sabres de Buffalo, des Islanders de New York et des Blackhawks de Chicago. Il est présentement avec les Golden Knights de Vegas.