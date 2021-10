Dans la tourmente, la NWSL reprendra ses activités mercredi

Au cœur d'un scandale d'inconduite sexuelle et de harcèlement psychologique, la National Women's Soccer League (NWSL) a annoncé mardi qu'elle reprendra ses matchs mercredi soir, après avoir annulé toutes les rencontres de la fin de semaine dernière.

Nous sommes pleinement conscients que la peine ne s'évaporera pas en quelques jours ni en une semaine. Après avoir discuté avec tous les clubs de la ligue [...], nous avons pris la décision de disputer les matchs à l'horaire mercredi soir , peut-on lire dans le communiqué de l'Association des joueuses.

Le Courage de la Caroline du Nord a également invité les spectateurs qui assisteront à la rencontre de mercredi contre le Racing de Louisville à porter du noir afin de démontrer leur soutien aux victimes alléguées.

Le patron des Thorns s'excuse

Merritt Paulson, le propriétaire des Thorns de Portland, a présenté lundi ses excuses à deux anciennes joueuses pour le rôle de son équipe dans un scandale d'abus sexuels dont elles affirment avoir été victimes.

Les deux joueuses ont mis en cause l'entraîneur Paul Riley, 58 ans.

Créée en 2013, la NWSL est au cœur d'une énorme tempête qui ne cesse de prendre de l'ampleur, depuis la révélation de cette affaire par le site The Athletic.

M. Paulson a affirmé que son équipe aurait dû être plus transparente sur le limogeage de Riley, intervenu en 2015, et a estimé que le manque de réactivité a montré les défaillances systémiques dans le soccer professionnel féminin nord-américain.

Nous avions alors fait une annonce opaque sur une non-reconduction du contrat de Riley au lieu de dire explicitement qu'il était limogé , a écrit Merritt Paulson dans une lettre publiée sur le site de son équipe  (Nouvelle fenêtre) .

Il explique qu'à l'époque, il pensait ainsi protéger la vie privée des deux joueuses.

En réalité, admet-il dans la lettre, le public a cru que l'entraîneur avait été écarté pour les mauvais résultats de l'équipe et non pour son comportement, incriminé par Sinead Farrelly et Mana Shim.

Il précise qu'une enquête a néanmoins été menée et que ses résultats ont été présentés à la NWSL.

En fin de compte, on aurait pu faire plus. Je m'excuse auprès de Mana, de Sinead et de tous ceux qui ont souffert de cette affaire , poursuit M. Paulson.

Je regrette profondément notre rôle dans ce qui est clairement une défaillance systémique dans le soccer professionnel féminin aux États-Unis , insiste-t-il.

La lettre de M. Paulson survient après un article publié par le site The Athletic dans lequel Sinead Farrelly et Meleana Mana Shim témoignent avoir dû faire face à plusieurs reprises, depuis 2010, au présumé comportement inapproprié de Paul Riley, dont la licence d'entraîneur a été suspendue par la Fédération américaine qui a annoncé mener son enquête.

Riley est devenu l'entraîneur du Courage de la Caroline du Nord après avoir été mis à la porte par les Thorns. Le Courage l'a licencié la semaine dernière.

Il a contesté des allégations complètement fausses .

Je n'ai jamais eu de relations sexuelles avec ces joueuses ni ne leur ai fait d'avances sexuelles , a-t-il dit à The Athletic.

Vendredi, la FIFAFédération internationale de football association a annoncé l'ouverture d'une enquête après des allégations d'agressions sexuelles formulées par les deux anciennes joueuses. La commissaire de la NWSL Lisa Baird, mise en cause pour son inaction dans cette affaire, a fini par démissionner.

Le copropriétaire du Spirit démissionne

Steve Baldwin a annoncé mardi matin sa démission en tant que copropriétaire du Spirit de Washington. Il affirme vouloir se retirer pour permettre à l'organisation d'avancer et de prospérer dans la ligue.

C'était une décision extrêmement difficile pour moi. J'ai toujours voulu veiller sur les joueuses, les employés et les amateurs du club. J'ai sans aucun doute commis des erreurs, mais mes efforts étaient toujours orientés vers le désir d'offrir une expérience professionnelle aux joueuses , affirme-t-il.

Rappelons que l'entraîneur du Spirit, Richie Burke, a été congédié la semaine dernière pour des allégations de harcèlement psychologique sur des joueuses. C'est le Washington Post qui avait alors sorti la nouvelle.

La NWSL a officiellement licencié Burke et sanctionné le Spirit après avoir mené une enquête indépendante.