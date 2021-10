Samuel Montembeault veut faire bonne impression

Samuel Montembeault avait déjà bouclé ses valises et pensait prendre la direction de Charlotte pour rejoindre le camp du club-école des Panthers de la Floride quand son téléphone a sonné samedi après-midi.

Marc Bergevin lui a alors appris que le Canadien de Montréal l'avait réclamé au ballottage.

J'étais vraiment content, a raconté Montembeault après son premier entraînement dans l'uniforme du Canadien, lundi. Ma famille, mes amis; tout le monde était vraiment content. Aussitôt que j'ai reçu l'appel, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. J'ai été très occupé lors des deux derniers jours!

Montembeault, qui est âgé de 24 ans, a admis qu'il espérait un changement d'air.

Sergei Bobrovsky est encore sous contrat pour cinq saisons chez les Panthers. Et même si Chris Driedger a pris la direction de Seattle cet été par l'entremise du repêchage d'expansion, les Panthers semblent déjà prêts à faire une place dans le grand club à Spencer Knight qui est l’un des joyaux de l'organisation.

Ils m'avaient fait une offre qualificative et je n'avais pas vraiment le choix de revenir avec eux, mais nous avions regardé la possibilité de faire une transaction pour me donner une chance de jouer ailleurs, a admis Montembeault. Là au camp, quand j'ai été soumis au ballottage, nous avions parlé que c'était justement pour me donner une chance d'aller ailleurs.

Une occasion à saisir

Le Canadien compte déjà sur de nombreux gardiens dans son organisation, mais tout indique que Montembeault aura la chance d'être l'auxiliaire de Jake Allen en début de saison si Carey Price n'est pas encore rétabli d'une opération à un genou subie le 23 juillet.

L'arrivée de Montembeault permettra au Tricolore de renvoyer Cayden Primeau au sein du Rocket de Laval pour continuer son apprentissage.

Montembeault aura une première occasion de se faire valoir mardi, alors qu'il sera devant le filet du Canadien pour un match préparatoire face aux Maple Leafs, à Toronto.

Je ne sais pas ce qui se passe avec Carey, on ne m'a rien dit à son sujet, mais je veux me donner une chance. Si je peux être réserviste pour commencer la saison, je veux prouver que je peux jouer dans cette ligue-là. Une citation de :Samuel Montembeault

Le gardien originaire de Bécancour a déjà 25 matchs d'expérience dans la LNH. Il a compilé une fiche de 9-8-3 avec une moyenne de 3,20 et un taux d'efficacité de ,892. Il a souligné qu'il doit continuer de travailler pour devenir plus constant.

Des visages connus chez le Rocket

Quand Price sera en santé, Montembeault devrait prendre la direction de Laval et évoluer avec le Rocket, s'il n'est pas de nouveau réclamé au ballottage. S'il aboutit bel et bien chez le Rocket, il retrouvera des visages familiers.

Jean-François Houle [entraîneur-chef du Rocket] a été mon entraîneur à ma première saison dans la junior et Marco Marciano [entraîneur des gardiens du Rocket] est mon entraîneur des gardiens pendant l'été depuis que j'ai 17 ans, a souligné Montembeault. Si je vais là-bas et que je travaille avec eux, je sens que ça va bien aller.

L'entraîneur-chef du Canadien, Dominique Ducharme, a répété lundi que Montembeault était sur le radar de l'équipe depuis longtemps. Et même si le besoin d'obtenir un gardien supplémentaire avec Price sur la touche y est un peu pour quelque chose, l'occasion était belle d'ajouter un gardien avec encore un certain potentiel à l'organisation.

Il n'y a pas de risque. C'était une bonne situation pour lui et pour nous, a insisté Ducharme. Nous aurons l'occasion de le suivre de plus près.