Le secondeur Frédéric Plesius de retour avec les Alouettes

Le vétéran âgé de 33 ans a ensuite été placé sur la liste des joueurs suspendus pendant qu'il complète sa quarantaine obligatoire.

Plesius effectuera un troisième séjour avec les Oiseaux, après ceux de 2017 et 2019.

L'ancien joueur du Rouge et Or de l'Université Laval a disputé 85 rencontres dans la LCF avec les Tiger-Cats de Hamilton, les Alouettes et les Blue Bombers de Winnipeg. Il a effectué 29 plaqués défensifs et 74 autres dans les unités spéciales. Le Lavallois a également réussi un sac du quart, en plus d'intercepter une passe.

Plesius a aidé le Rouge et Or à remporter la Coupe Vanier à deux reprises, avant de se faire sélectionner au 2e tour, 10e au total, par les Tiger-Cats, au repêchage de la LCF en 2012.