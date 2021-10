Crosby, McDavid et Pietrangelo iront aux Jeux olympiques de Pékin

Les attaquants Sidney Crosby et Connor McDavid et le défenseur Alex Pietrangelo ont été officiellement nommés dans l'équipe canadienne en vue des Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février prochain.

Le directeur général de la sélection canadienne, Doug Armstrong, a confirmé la nouvelle lundi dans une entrevue accordée au site Internet de la LNH.

Crosby, 34 ans, en sera à ses troisièmes Jeux. Il avait inscrit le fameux but en or à Vancouver, en 2010, avant de remonter sur la plus haute marche du podium à Sotchi, à titre de capitaine.

Le Néo-Écossais compte aussi à son palmarès trois conquêtes de la Coupe Stanley et deux titres de champion pointeur et deux trophées Hart comme joueur par excellence de la LNH, tout ça dans l’uniforme des Penguins de Pittsburgh.

À 24 ans, McDavid se prépare à vivre une première expérience olympique étant donné le refus du circuit Bettman de participer aux Jeux de Pyeongchang en 2018.

La saison dernière, le capitaine des Oilers d’Edmonton a mis la main sur son deuxième trophée Hart.

Enfin, Pietrangelo était lui aussi membre de l’équipe médaillée d’or en 2014. Maintenant âgé de 31 ans, il a depuis aidé les Blues de Saint Louis, dirigés par Armstrong, à mettre la main sur la coupe Stanley en 2019.

Devenu joueur autonome, il a signé un pacte de sept ans avec les Golden Knights de Vegas en octobre 2020.

Le tournoi masculin se déroulera du 9 au 20 février. Le Canada disputera son premier match face à l’Allemagne, le 10.

Les États-Unis et la Chine doivent, en principe, compléter le groupe A.