Alain Vigneault se défend, Robin Lehner précise sa pensée

Le gardien de but des Goldens Knights Robin Lehner a enflammé les réseaux sociaux , dimanche, dans une série de gazouillis où il a appelé au congédiement d'Alain Vigneault après avoir déploré que des médicaments sans ordonnance soient distribués sans scrupule à des joueurs dans la LNH. Il laissait ainsi entendre que l'entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie avait eu recours à cette pratique.

De retour à l'entraînement lundi avec son équipe, Alain Vigneault a catégoriquement nié les allégations du gardien suédois. L'entraîneur assure ne pas connaître ce jeune homme et assure que ces accusations sont complètement fausses .

Je n'ai pas besoin d'un revenu supplémentaire. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas quoi dire de plus, je n'ai aucune idée , a poursuivi Vigneault, qui n'a jamais été l'entraîneur de Lehner.

Lehner a également qualifié l'entraîneur québécois de dinosaure .

Je me considère comme un entraîneur expérimenté, mais un dinosaure? Je ne sais pas. Je suis dans la LNH depuis plusieurs années et oui, je suis dur parfois, j'exige beaucoup de mes joueurs [...] Mais j'ai toujours agi avec de bonnes intentions et avec respect , a-t-il ajouté.

Plus tard lundi, Robin Lehner a clarifié sa pensée en affirmant à la chaîne ESPN ne jamais avoir accusé Alain Vigneault d'avoir distribué des médicaments sans ordonnance. Il aurait été question d'un malentendu en raison de la publication de plusieurs messages successifs, a-t-il laissé savoir.

Robin Lehner serre la main de Carey Price Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Lehner accusait plutôt des équipes de la Ligue nationale d'avoir distribué des benzodiazépines, un médicament pour traiter l'anxiété et l'insomnie. Lehner a également fait mention de l'Ambien, un puissant somnifère.

Les sujets des deux messages sur Twitter en question n'étaient donc pas liés, selon Lehner.

Il a toutefois réaffirmé à ESPN que la manière dont Alain Vigneault traite ses joueurs est inacceptable .

Dominique Ducharme commente l'affaire Questionné au sujet de la distribution de médicaments sans ordonnance dans la LNH, l'entraîneur-chef du Tricolore a assuré lundi ne jamais avoir été témoin de pratique de la sorte. (À Montréal), on a une équipe de thérapeutes qui est vraiment by the book, très professionnelle. Je n'ai jamais vu ça ici. Mais je ne peux pas juger ailleurs, je n'ai jamais travaillé ailleurs dans la Ligue nationale , a-t-il conclu.

Le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, a déclaré dimanche à l'Associated Press que la ligue prévoyait contacter Lehner. D'autres détails sont attendus plus tard cette semaine.