Cole Caufield de retour sur patins au camp du Canadien

Caufield avait subi une blessure au haut du corps lors de la période d'échauffement du match intraéquipe du Canadien, le 26 septembre. Il a raté la dernière semaine d'activités.

L'Américain de 20 ans a retrouvé son poste à la droite de Tyler Toffoli et de Nick Suzuki. Brendan Gallagher a pour sa part été relégué à la droite de Joel Armia et de Jake Evans.

Réclamé au ballottage des Panthers de la Floride samedi, le gardien Samuel Montembeault participait à un premier entraînement dans l'uniforme du Canadien.

Xhekaj a gagné son pari

Le Canadien a accordé un contrat de recrue de trois saisons au défenseur Arber Xhekaj, invité au camp des recrues, puis au camp principal.

L'entente rapportera 750 000 $ à Xhekaj dans la LNH en 2021-22 et 2022-23 et 775 000 $ en 2023-24, alors qu'elle lui rapportera 70 000 $ s'il joue dans la Ligue américaine de hockey.

Xhekaj a également été retranché du camp d'entraînement et se rapportera aux Rangers de Kitchener dans la Ligue de l'Ontario (OHL).

Âgé de 20 ans et originaire de Hamilton, Xhekaj a disputé 51 matchs en 2019-20 avec les Rangers, récoltant 6 buts et 11 aides en plus de purger 88 minutes de pénalité.

Le défenseur de 1,87 m et 88 kg (6 pi 3 po, 204 lb) n'a pas joué en 2020-21 à la suite de l'annulation de la saison de l'OHL en raison de la pandémie de COVID-19.