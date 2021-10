Un vieux proverbe dit que les actions parlent plus fort que les paroles. Si on l’applique à ce qui s’est produit chez le Canadien en fin de semaine, peut-être faut-il commencer à croire qu’un nuage noir plane au-dessus de l’organisation.

Samedi, le CH a réclamé le gardien québécois Samuel Montembeault, dont le nom avait été soumis au ballottage par les Panthers de la Floride. L’ancien portier de l’Armada de Blainville-Boisbriand a 24 ans et il compte 25 matchs d’expérience dans la LNH. L’arrivée chez les Panthers de l’excellent jeune gardien Spencer Knight avait fait reculer Montembeault dans la hiérarchie.

Avant cette prise, le CH semblait pourtant déjà couvert à la position de gardien. Derrière Carey Price et Jake Allen, on retrouvait Cayden Primeau, Michael McNiven et le vétéran Kevin Poulin, qui a été mis sous contrat au cours de l’été.

Primeau est âgé de 22 ans et le CH est en train de le préparer à assumer un rôle de partant. Il n’a amassé que 49 matchs d’expérience dans la Ligue américaine de hockey (LAH) et il n’est pas question, advenant une blessure à long terme à Carey Price, de lui faire perdre son temps dans un rôle d’auxiliaire à Jake Allen. Il doit jouer régulièrement afin de poursuivre sa progression.

Toutefois, on s’entend, Primeau pourrait sans problème passer une ou deux semaines avec le grand club si Price devait accuser un léger retard dans son programme de rééducation. De courtes incursions dans la Ligue nationale de hockey (LNH) font de toute manière partie intégrante du processus de développement des jeunes gardiens.

Samuel Montembeault, âgé de 24 ans, a été un choix de 3e tour des Panthers en 2015. Photo : Getty Images / Joel Auerbach

McNiven, lui, a 24 ans. Proclamé gardien par excellence au hockey junior canadien en 2017, il n’a encore jamais participé à un match de la LNH.

Même si le CH l’a rétrogradé dans la ECHL à quelques occasions au cours des dernières saisons, il s’est montré résilient et plus performant que Charlie Lindgren au niveau mineur. L’organisation a donc laissé partir ce dernier l’été dernier.

Quant à Poulin, il est âgé de 31 ans et n’a pas joué dans la LNH depuis la saison 2014-2015, alors qu’il portait les couleurs des Islanders de New York.

Le Québécois a toutefois vu neiger. Et sur plusieurs continents! Il a disputé cinquante matchs avec les Islanders. Il a aussi beaucoup joué dans la LAH. Il a par ailleurs trimballé son baluchon dans la KHL, en Autriche, en Suisse, en Allemagne et en Suède. En 2018, il a aussi défendu le filet canadien aux Jeux de Pyeongchang.

Bref, fort de cette vaste expérience, Poulin semblait destiné à camper le rôle de soupape de sécurité au sein de l’organisation en cas d’imprévu. Quand il a été mis sous contrat, les dirigeants montréalais savaient que Price était sur le point de subir une intervention chirurgicale à un genou, mais on prévoyait que le numéro 31 serait en mesure d’entreprendre la saison 2021-2022.

Depuis le début du calendrier préparatoire, Poulin a été lancé dans la mêlée deux fois dans des circonstances défavorables. Et il a paru chancelant.

Et voilà que, soudainement, Montembeault débarque à Montréal.

Questionné samedi soir quant aux motifs de cette embauche, Dominique Ducharme a commencé par dire que l’organisation aime le potentiel de Montembeault et que son arrivée procurera de la profondeur à l’organisation devant le filet. Pour avoir de la profondeur, le Tricolore en a!

L’équipe mise désormais sur quatre gardiens capables de faire le travail dans la Ligue américaine. Et comme le rôle de Primeau semble défini, on se retrouve avec une congestion suspecte pour le poste de gardien auxiliaire à Laval.

Au fil de sa réponse, Ducharme a aussi plusieurs fois répété On verra ce qui va arriver . Puis il conclut en précisant Avec la blessure à Carey, c’est bon d’avoir plus d’options .

Samedi, le CH a posé un geste très inhabituel en réclamant un gardien au ballottage une semaine avant la conclusion du camp d’entraînement. C’est une action qui parle fort. Clairement, Marc Bergevin ne considère pas qu’il est dans le trèfle jusqu’aux genoux devant les filets.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Disons les choses comme elles sont, les deux premières semaines du camp d’entraînement du Canadien ont été extrêmement tranquilles.

Plusieurs joueurs sont blessés (Price, Joel Edmunson, Cole Caufield, Mike Hoffman, Paul Byron, Mattias Norlinder, entre autres) et peu de jeunes se démarquent.

Depuis deux semaines, la formation est donc une sorte de gruyère que Dominique Ducharme tente de préparer, le mieux possible, pour le début de la saison.

Cela dit, peut-être parce que la nature a horreur du vide, le sort qui sera réservé à Brendan Gallagher meuble de plus en plus les conversations. Et c’est franchement divertissant! Parce que nous sommes peut-être à la veille d’assister à une expérience plutôt inusitée.

Peut-on rétrograder Gallagher?

Normalement, quand un ailier est le plus haut salarié et le meilleur buteur de son équipe, on ne se pose pas trop de questions : il évolue automatiquement au sein d’un trio pivoté par l’un des deux meilleurs centres. Et cela est encore plus vrai quand ledit ailier est le meilleur buteur du club.

Au cours des quatre dernières saisons, Brendan Gallagher a inscrit 100 buts. C’est 43 filets de plus que Tomas Tatar et 60 buts de plus que Jonathan Drouin.

Durant cette période, Gallagher a inscrit une moyenne de 31,8 buts par tranche de 82 matchs. Parmi les 736 joueurs de la LNH, on en retrouve environ 25 qui sont capables de maintenir un tel niveau de production bon an, mal an.

Et Gallagher a atteint un tel calibre d’excellence, faut-il le rappeler, en faisant partie d’un trio extrêmement stable qu’il complétait avec Tatar et le premier centre de l’équipe, Phillip Danault.

Brendan Gallagher a inscrit 14 buts en 35 rencontres la saison dernière. Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

Maintenant que Tatar et Danault sont partis, la plupart des observateurs semblent tenir pour acquis qu’il n’y a pas de place pour Gallagher aux côtés des deux meilleurs centres de la formation, Nick Suzuki et Christian Dvorak.

Selon le scénario le plus évoqué, Suzuki entreprendrait la saison flanqué de Tyler Toffoli et de Cole Caufield (une unité performante lors des dernières séries quoique Caufield n’ait encore jamais disputé une saison complète), tandis que Dvorak jouerait en compagnie de Drouin et Josh Anderson.

Cela reléguerait Gallagher au sein d’un troisième trio piloté par Jake Evans, qui ne compte que 60 matchs d’expérience dans la LNH et qui a récolté 13 points la saison dernière (3 buts, 10 passes). Le flanc gauche serait patrouillé par Mike Hoffman ou Joel Armia.

Samedi soir, Dominique Ducharme n’a pas écarté cet inhabituel scénario.

Depuis le début du camp, l’entraîneur du Canadien répète sur toutes les tribunes qu’il n’a pas l’intention de hiérarchiser ses trios cette saison.

Il compte plutôt exploiter la profondeur de son groupe d’attaquants, qui est réelle, pour avoir le dessus sur les équipes qui mettent tous leurs œufs au sein des deux premiers trios ou les équipes dont l’attaque repose sur les épaules de seulement trois ou quatre attaquants d’élite.

Brendan comprend ce que nous voulons faire. C’est peut-être lui qui jouera en compagnie du plus grand nombre de partenaires cette saison. De toute manière, il joue toujours de la même façon, peu importe l’identité de ses partenaires. Il est prêt à faire ce qu’il faut pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs et je ne crains pas de réaction négative de sa part , a fait valoir Ducharme.

Si l’entraîneur décide d’aller de l’avant avec cette expérience, il sera très intéressant de voir combien de temps elle durera. Et quels en seront les résultats.

Théoriquement, la réussite de ce plan repose sur le fait que le meilleur buteur du Canadien demeurera aussi efficace, ou presque aussi efficace, en étant moins bien entouré. Ou que l’ensemble de l’équipe marquera un plus grand nombre de buts si d’autres joueurs que Gallagher obtiennent la chance de jouer en compagnie des deux meilleurs centres de la formation.

Il y a des sceptiques dans la salle, et j’en suis. Mais il est difficile de ne pas être curieux de voir ce que ça donnera.