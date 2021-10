La NWSL met en place un comité pour la sécurité des joueuses

Riley aurait perpétré, depuis 2010, de la coercition sexuelle envers plusieurs joueuses, selon des témoignages recueillis dans une enquête du média The Athletic. Il a été congédié par son équipe, le Courage de la Caroline du Nord, qu’après la publication de celle-ci.

Avant de quitter son poste, Baird a déclaré prendre une part du blâme : Cette semaine et la majorité de la saison ont été très traumatisantes pour nos joueuses et membres du personnel, et je prends l'entière responsabilité pour le rôle que j'ai joué.

Dans un match de la Major League Soccer, des partisans ont réclamé des changements pour améliorer la sécurité des joueuses de la NWSL. Photo : usa today sports / Troy Wayrynen

Le comité mis en place est composé de hautes dirigeantes provenant de trois formations : Amanda Duffy (Orlando Pride), Angie Long (Kansas City NWSL) et Sophie Sauvage (OL Reign).

Nous sommes dévastées de savoir qu’autant de joueuses ont dû endurer autant, simplement pour pouvoir pratiquer le sport qu’elles aiment, et nous en sommes sincèrement désolées. Une citation de :Amanda Duffy, Angie Long et Sophie Sauvage

Nous comprenons qu’il est nécessaire d’entreprendre des changements significatifs, systémiques et culturels afin de régler ces problèmes, de devenir la ligue que les joueuses et les partisans méritent, et de regagner leur confiance.

Le comité mettra en place une série d’initiatives visant à créer un environnement de travail sain pour joueuses et membres du personnel. Parmi celles-ci :

Un examen indépendant des pratiques et des politiques de la ligue et des clubs;

Une réouverture de l'enquête de 2015 concernant l'ancien entraîneur Paul Riley, y compris un examen des circonstances entourant son départ des Thorns de Portland, et son embauche par le Flash de Western New York et le Courage de la Caroline du Nord;

Un examen des rapports d'enquête disponibles liés à toute l’historique des plaintes pour discrimination, harcèlement ou pour abus (physique, émotionnel ou sexuel) dans la NWSL National Women's Soccer League et, le cas échéant, une réouverture de l'enquête respective ou le lancement d'un nouveau processus d'arbitrage.

Dans la foulée des événements, le circuit a également annulé des matchs devant être présentés les 1er, 2 et 3 octobre.