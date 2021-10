Quinn Hughes et Elias Pettersson s’entendent avec les Canucks

Le défenseur Quinn Hughes et l’attaquant Elias Pettersson ont tous deux accepté des contrats de plusieurs années avec les Canucks de Vancouver, a annoncé dimanche le directeur général Jim Benning.

Hughes a signé une entente de six ans d’une valeur annuelle de 7,85 millions de dollars avec la formation canadienne. De son côté, Pettersson a paraphé un contrat de trois ans qui lui rapportera annuellement 7,35 millions de dollars.

Quinn est devenu l’un des meilleurs jeunes défenseurs de la ligue et nous sommes heureux d’avoir trouvé une entente pour le garder longtemps à Vancouver , a déclaré Benning par voie de communiqué.

Elias est un attaquant exceptionnel, dont la vitesse et le talent sont mis en valeur grâce à son éthique de travail et à son désir de gagner. Les deux joueurs continueront d’être des éléments importants de l’équipe dans l’avenir.

Choix de premier tour, septième au total, au repêchage de 2018, Hughes a amassé 41 points (3 buts et 38 aides) en 56 rencontres la saison dernière. Pour une deuxième année de suite, l’Américain de 21 ans a été le défenseur le plus productif des Canucks. Il a également été le meneur de son équipe aux chapitres des mentions d’aide, des points en avantage numérique (19) et du temps de glace avec une moyenne de 22 min 48 s par match.

En 129 rencontres dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il a récolté 97 points (11 buts et 86 aides).

Elias Pettersson Photo : Getty Images / Rich Lam

De son côté, Pettersson a amassé 21 points (10 buts et 11 aides) en 26 matchs en 2020-2021 dernière avant qu’une blessure ne mette un terme à sa saison au début du mois de mars.

Au cours de ses trois saisons avec les Canucks, le Suédois de 22 ans a enregistré 153 points (65 buts et 88 aides) ainsi qu’un différentiel de -19. Il a également obtenu le trophée Calder, remis annuellement à la meilleure recrue de la LNH, en 2018-2019.

Les Canucks l’avaient repêché au cinquième rang de l’encan 2017.