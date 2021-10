Le gardien Robin Lehner accuse la LNH de mauvaises pratiques médicales

Selon Lehner, Alain Vigneault est un entraîneur dinosaure qui traite les joueurs comme des robots et non comme des humains et demande son renvoi, alléguant avoir des preuves que l'entraîneur-chef des Flyers distribue sans prescription des médicaments à des joueurs blessés.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

L'entraîneur des Flyers de Philadelphie Alain Vigneault. Photo : Getty Images / Elsa

Auparavant, le gardien suédois avait laissé entendre que plusieurs équipes , dont certaines pour lesquelles il a joué, distribuent des Benzodiazépines, des médicaments servant à traiter l'anxiété et l'insomnie, et de l'Ambien, un somnifère, sans prescription médicale. Lehner a également indiqué avoir lui-même consommé de l'Ambien pendant 8 ans.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Lehner précise que les Golden Knights de Vegas ne font pas partie des équipes qui ont recours à cette pratique. Dans sa carrière, Lehner a porté les couleurs des Sénateurs d'Ottawa, des Sabres de Buffalo, des Islanders de New York et des Blackhawks de Chicago.

Lehner a finalement ajouté qu'il allait partagé une histoire par jour à propos de ce qui se passe dans la LNH, dans ce qu'il appelle les tweets de la vérité. Des preuves viendront s'ajouter à ses révélations, qui viendront de lui, d'anciens joueurs et de joueurs actuels.

Selon Lehner, le nom de Vigneault est la première histoire qu'il souhaitait révéler. Alain Vigneault n'a jamais été l'entraîneur du gardien suédois.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Dans la foulée, Bill Daly, commissaire adjoint de la LNH, a entrepris des démarches afin de rencontrer Lehner et d'en savoir plus sur ses allégations, rapportent les réseaux ESPN et Sportsnet.

Lehner a conclu sa tirade en indiquant qu'il avait commis son lot d'erreurs dans sa vie, mais que de mentir au sujet de ce que j'ai vu dans les 12 dernières années n'en fait pas partie . Il entend continuer les révélations jusqu'à ce que les choses changent .

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

J'ai des histoires pour un an. Regardez bien la LNH essayer de me renvoyer (cancel) maintenant. Bonne chance avec ça. Une citation de :Robin Lehner, sur Twitter

Au lendemain des accusations de Lehner, l'ancien joueur du Canadien Dale Weise, maintenant à la retraite, a salué le courage de Robin Lehner  (Nouvelle fenêtre) , indiquant sur Twitter qu'il est très rare pour un joueur actif de dire la vérité et de ne pas avoir peur de mettre en lumière les enjeux actuels .

Attirer l'attention sur Eichel

Dans un échange de courriels avec ESPN, Robin Lehner avoue avoir pris la parole afin de tourner l'attention de la LNH sur la situation entre Jack Eichel et les Sabres, au cœur d'une dispute sur le traitement d'une hernie discale au cou.

De l'avis de Lehner, la LNH se trompe en se privant d'un joueur générationnel comme Jack Eichel, qui devrait pouvoir choisir lui-même la façon dont il sera soigné. Son corps, son choix, illustre Lehner, qui regrette le silence de l'Association des joueurs de la LNH sur la question.

Selon la convention collective de la LNH, les équipes ont le dernier mot sur la façon de soigner des blessures, et sur les procédures chirurgicales auxquelles les joueurs peuvent se soumettent.