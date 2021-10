Jake Guentzel atteint de la COVID-19

L’Américain de 26 ans est suivi par le personnel médical de l’équipe et se soumettra au protocole mis en place par la Ligue nationale de hockey, ont précisé les Penguins dans un communiqué.

Il sera remplacé par le Tchèque Dominik Simon dans le match préparatoire prévu dimanche après-midi au PPG Paints Arena, contre les Red Wings de Detroit.

Les Penguins disputeront trois autres matchs préparatoires avant d’entreprendre leur saison le 12 octobre à Tampa Bay, contre le Lightning.

Guentzel avait été le deuxième meilleur pointeur des Penguins la saison dernière avec une production de 57 points (23 buts et 34 aides). Sidney Crosby avait été le joueur le plus productif de la formation avec une récolte de 62 points (24 buts et 38 aides).