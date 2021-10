Une chute prive Guillaume Boivin de l’exploit à Paris-Roubaix, Colbrelli triomphe

À moins de 20 kilomètres de l'arrivée, dans un des nombreux secteurs de pavés, détrempés dimanche, le cycliste canadien a glissé et a chuté alors qu'il était placé aux avant-postes de la course dans un groupe de quatre coureurs qui se sont disputés, finalement sans lui, la victoire finale.

Guillaume Boivin est vite remonté sur son vélo, mais l'écart était trop important et il a rallié l'arrivée au sein du troisième groupe de cyclistes, arrivés 1 min 16 s après le gagnant, Sonny Colbrelli. Sa 9e place est le meilleur résultat canadien depuis Steve Bauer, 4e en 1991 et 2e par une infime marge en 1990.

L'Italien a su battre au sprint dans le Stade Vélodrome le favori Mathieu van Der Poel, 3e, et Florian Vermeesch.

Irrésistible depuis le printemps, le champion d'Europe a enlevé son premier monument à l'âge de 31 ans. Bien que comptant une trentaine de victoires à son palmarès, il n'était encore jamais monté sur le podium d'une grande classique.

Derrière le trio, l'Italien Gianni Moscon, qui avait entrevu le succès jusqu'à une crevaison à 30 kilomètres de l'arrivée puis une chute, a pris la 4e place à 44 secondes de son compatriote.

Le Belge Wout van Aert, l'un des grands favoris, s'est classé 7e dans le groupe de Boivin réglé par son compatriote Yves Lampert (5e) devant le Français Christophe Laporte (6e).

Sur les pavés détrempés et recouverts de boue, Colbrelli est le deuxième coureur à gagner la reine des classiques à sa première participation. Hormis l'Allemand Josef Fischer qui avait ouvert le palmarès en 1896, le Français Jean Forestier est le seul néophyte, en 1955, à s'être imposé dès ses débuts.

C'est la course de mes rêves avec le Tour des Flandres , a exulté le vainqueur. J'ai suivi van der Poel dans le final, j'ai fait un super sprint. Je me suis focalisé sur van der Poel mais le gars de Lotto-Soudal (Vermeersch) a failli me surprendre. J'ai réussi à passer à 25 mètres de l'arrivée .

Le coureur lombard succède au palmarès au Belge Philippe Gilbert, vainqueur en 2019 et distancé cette fois avant la mi-course. Il a signé la 12e victoire italienne, mais la première depuis 1999.