Brent Lakatos termine 4e au marathon de Londres et envisage la retraite

L'athlète de 41 ans n'a donc pas été en mesure de défendre son titre, lui qui avait triomphé à Londres dans l'épreuve en fauteuil roulant l'année dernière.

C'est le Suisse Marcel Hug, champion paralympique, qui a franchi le fil d'arrivée en premier avec un temps de 1 h 26 min 27 s.

L'Américain Daniel Romanchuk a suivi trois minutes plus tard pour obtenir la médaille d'argent. Le favori local, David Weir, a terminé 3e.

Lakatos termine au pied du podium avec un chrono de 1 h 31 min 34 s, quelques jours après avoir mis la main sur une médaille de bronze au marathon de Berlin.

En 2020, Le Québécois avait profité des circonstances particulières pour s’imposer. En effet, l'édition 2020 du marathon de Londres avait eu lieu sur un circuit fermé plat d’environ deux kilomètres et avait accueilli moins de participants en raison de la pandémie.

Cette fois-ci, les athlètes se sont élancés sur le parcours habituel, qui est plus exigeant pour un sprinteur comme Lakatos.

C’est une course très technique avec des conditions difficiles sur la route, qui est souvent en mauvais état. Une citation de :Brent Lakatos

Lakatos a livré une chaude lutte au Britannique David Weir et l’Américain Aaron Pike pour l’obtention de la médaille de bronze. Weir a finalement dépassé le Canadien dans les 30 derniers mètres.

David est venu à mes côtés et on n’avait pas beaucoup de place pour manœuvrer. Il a pris l’avance et je manquais de place et d’énergie pour le rattraper , a expliqué Lakatos. Cela a bien été malgré tout. C’est juste à la fin où j’ai manqué un peu de vitesse.

Lakatos a évoqué la possibilité de mettre un terme à sa carrière.

Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je suis juste vraiment fatigué. Ç’a été très difficile à Tokyo, tant physiquement en raison de toutes les courses que mentalement, alors que je passais proche [de la victoire] chaque fois .

Aux Jeux de Tokyo, Brent Lakatos est devenu l’athlète masculin de course en fauteuil roulant le plus décoré de l’histoire du Canada. Ses quatre podiums ont porté son cumulatif à 11 médailles paralympiques, devançant ainsi André Viger.

Je ne suis plus jeune, a lancé l’athlète de 41 ans. Je ne sais pas si c’était ma dernière année, mais c’est possible. Je sais aussi qu’il y a encore place à amélioration. Je vais prendre des vacances et je déciderai par la suite.

Jepkosgei l'emporte et brise le rêve de Kosgei

La grande favorite kényane Brigid Kosgei qui rêvait d'une troisième victoire d'affilée au marathon de Londres a craqué dans le final dimanche et a dû laisser la victoire à sa compatriote Joyciline Jepkosgei.

Disputée dans des conditions de course idéales, sans soleil mais sans pluie et avec un vent modéré, l'édition 2021 de l'événement a joué un mauvais tour aux favoris.

Dans l'épreuve féminine, tout le monde attendait la détentrice du record du monde (2 h 14 min 04 s) et double tenante du titre Brigid Kosgei. La Kényane pouvait devenir la deuxième après l'Allemande Katrin Dörre, sacrée entre 1992, 1993 et 1994, à enchaîner trois victoires de suite dans les rues de la capitale britannique.

Mais moins de deux mois après l'éprouvant marathon des Jeux olympiques de Tokyo, où elle avait terminé 2e, Kosgei a manqué d’énergie dans les derniers kilomètres. Elle a fini 4e, à près d'une minute de la gagnante.

Brigid Kosgei (à droite) espérait remporter un troisième titre d'affilée au marathon de Londres, mais a manqué d'énergie dans les derniers kilomètres. Photo : Getty Images / Ryan Pierse

Déjà lauréate du marathon de New York l'an dernier, Jepkosgei, 28 ans, a ajouté à son palmarès l'épreuve londonienne avec à la clef une nouvelle marque personnelle (2 h 17 min 43 s).

La Kényane, vice-championne du monde du demi-marathon en 2018, a été la plus solide, semant une à une, dans le final, les quatre autres membres du groupe de cinq qui avait rapidement pris le contrôle de la course.

Joyciline Jepkosgei a ajouté un autre titre à son palmarès en remportant le marathon de Londres. Photo : Getty Images / Alex Davidson

Sa dernière accélération à sept kilomètres de l'arrivée lui a permis de devancer les deux Ethiopiennes Degitu Azimeraw, deuxième à 15 secondes, et Ashete Bekere, troisième à 35 secondes.

Lemma s’impose

Chez les hommes aussi la course s'est rapidement durcie, au détriment de l'Éthiopien Shura Kitata qui s'était imposé au sprint l'an dernier, avec une seconde d'avance sur le Kényan Vincent Kipchumba et trois sur Sisay Lemma.

Lemma a pris sa revanche en s'imposant cette fois-ci.

Sisay Lemma savoure sa victoire au marathon de Londres. Photo : Getty Images / Alex Davidson

Touché aux adducteurs avant les JO, où il avait été contraint à l'abandon, Kitata a été rapidement décroché et a fini sixième, à près de quatre minutes du vainqueur.

C'est la première victoire de Lemma dans un marathon majeur. Il n'est toutefois pas parvenu à améliorer son record personnel réalisé à Berlin en 2019 (2 h 03 min 36 s).

Lemma a donné une impression d'aisance tout au long de la course. Il s'est imposé en 2 h 04 min 01 sec et a relégué Kimpchumba, encore une fois deuxième, à 27 secondes. Un autre Éthiopien, Mosinet Geremew, a complété le podium.