Les Raiders de Prince Albert ramènent un logo controversé

Les Raiders de Prince Albert, en Saskatchewan, que les amateurs du Canadien connaissent comme l'équipe de hockey junior à laquelle appartient l'espoir Kaiden Guhle, n'ont pas précisé pour combien de matchs ils comptent utiliser ce troisième chandail à saveur rétro cette saison, mais l'annonce de son retour a été accueillie froidement sur les réseaux sociaux par des centaines d'internautes.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Sur ce troisième chandail, on retrouve le personnage du Boston Raider , utilisé par les Raiders de 1982 à 1996, lorsqu'il fut remplacé par un visage de pirate. En 2013, les Raiders ont une nouvelle fois changé de logo pour celui d'un sabre et d'un bouclier, utilisé encore aujourd'hui.

Le défenseur Kaiden Guhle, espoir du Canadien de Montréal, avec les Raiders de Prince Albert et leur logo actuel. Photo : Courtoisie / Raiders de Prince Albert

Moustachu, barbu et ressemblant à un personnage de bande dessinée, Boston Raider arbore des habits traditionnels arabes, ainsi qu'un sabre et un bâton de hockey. Création issue d'un partenariat entre l'équipe et un restaurant Boston Pizza local au début des années 1980, Boston Raider avait été ramené dans l'œil public une première fois en 2014, à titre de mascotte.

La mascotte Boston Raider des Raiders de Prince Albert, dévoilée puis retirée en 2014. Photo : Courtoisie / Raiders de Prince Albert

Les Raiders avaient alors annoncé l'arrivée de la mascotte comme un rappel au logo original de l'équipe, utilisé pendant 15 saisons.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Plusieurs voix s'étaient élevées contre cette mascotte, notamment celle de la directrice du Conseil multiculturel de la Saskatchewan, Rhonda Rosenberg. Elle y avait vu la représentation stéréotypée d'un symbole injuste , indiquant que la mascotte et ce logo renvoyaient l'image d'un homme musulman violent, une discrimination difficile à vivre pour beaucoup de personnes .

Face aux critiques, les Raiders avaient alors remisé la mascotte au placard, précisant que le logo  (Nouvelle fenêtre) représente une période fructueuse de la franchise (NDLR: les Raiders ont remporté la Coupe Mémorial en 1985, quand ils portaient ce logo) auquel les partisans sont attachés, et s'excusant auprès de ceux s'étant senti offensés .

La dernière fois qu'un chandail avec Boston Raider avait été utilisé par Prince Albert remonte à 2019, à Calgary, lors d'un chapitre de la Corral Series , qui consistait en une présentation de trois matchs avec des uniformes rétro organisés par les Hitmen de Calgary, dans la Ligue canadienne de hockey.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Les chandails portés par les Raiders lors de ce match avaient alors été vendus aux enchères après la rencontre, parmi un lot de 175 amateurs intéressés à se les procurer.

Une décision à contre-courant

Le retour du Boston Raider sur un chandail des Raiders de Prince Albert détonne avec la tendance des équipes dans le sport professionnel à l'heure actuelle, alors que nombre d'entre elles ont changé de logo ou de nom afin d'abandonner un héritage controversé.

Au Canada, deux équipes de hockey junior ont changé de nom dans les derniers mois: les Titans de Neepawa (autrefois Natives) et les Bombers de Morden (autrefois Redskins). Dans les deux cas, c'était pour tourner la page sur une image de marque que certains jugeaient offensante pour les Premières Nations.

Toujours au hockey, les Winterhawks de Portland, dans la Ligue junior de l'Ouest - la même que celle pour laquelle les Raiders de Prince Albert évoluent - ont dévoilé une nouvelle identité visuelle cet été.

Les Winterhawks ont adopté l'armoirie d'un oiseau de proie imaginaire, après 45 années passées à arborer une réplique du logo des Blackhawks de Chicago, desquels ils avaient obtenu les droits en 1976.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Ce changement de logo avait été le fruit d'un long processus de réflexion, mais n'était pas lié au débat entourant l'usage d'imagerie autochtone , avait assuré le copropriétaire des WInterhawks, Michael Kramer, au site spécialisé Athlétique.

Autre exemple récent, l'équipe de football d'Edmonton dans la Ligue canadienne de football est devenue les Elks, en juin. L’équipe avait abandonné son nom en juillet 2020, car il était jugé inapproprié.

Au baseball majeur, l'équipe de baseball de Cleveland a annoncé en juillet qu'elle serait rebaptisée les Guardians , après avoir abandonné son nom précédent, considéré comme raciste par plusieurs groupes autochtones.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

En 2018, la franchise avait décidé d'abandonner son logo, le Chef Wahoo, une caricature stéréotypant les Autochtones. Cette année, l'équipe a indiqué qu'elle ne permettait plus aux partisans d'entrer au Progressive Field avec une coiffe autochtone ou un maquillage guerrier.