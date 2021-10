Mathieu Perreault au centre; Gabriel Bourque s’accroche

La blessure à Cédric Paquette et la pâle tenue de Ryan Poehling jusqu’à présent au camp d’entraînement ouvre la porte à une valse au centre. C’est au tour de Mathieu Perreault de danser.

Le Québécois de 33 ans a essentiellement joué à l’aile ces dernières années à Winnipeg bien qu’il ait occupé la position de pivot plus régulièrement en début de carrière. Samedi matin, avant le match contre les Sénateurs, il s’est exercé avec Laurent Dauphin et Gabriel Bourque sur les flancs.

C’est pas juste pour le voir [au centre]. Au lieu qu’il rentre à cette position-là en milieu de saison, on veut qu’il aille des répétitions pour ne pas qu’il se retrouve soudainement au milieu , a expliqué Dominique Ducharme.

L’entraîneur est-il déçu de la bataille pour les postes de 3e et 4e centres présentement? Difficile à dire, mais Ducharme semble déjà vouloir protéger ses arrières.

Perreault peut occuper ce rôle tout comme Jonathan Drouin, a-t-il précisé. Dans un monde idéal, a-t-on compris entre les lignes, ce ne serait toutefois pas le cas.

Si certains gars ne jouent pas comme on pense qu’ils devraient, ça pourrait arriver. Ça fait partie de mon travail. Une citation de :Dominique Ducharme

Les candidats pour ces rôles se sont montrés plutôt discrets à la mi-chemin du camp. Les qualités de Jake Evans en défense sont évidentes, mais sa capacité à générer plus d’attaque et ainsi s’approprier le rôle de troisième centre demeure un point d’interrogation. Idem pour le quatrième pivot, un boulot dont on dirait que personne ne veut.

Une longue absence pour Bourque

À sa droite, Perreault retrouvera son ancien coéquipier Gabriel Bourque qui disputera un second match préparatoire. Le Rimouskois revient de loin après avoir fait l’impasse sur la dernière campagne, essentiellement pour s’occuper de sa famille nombreuse de quatre enfants.

L’an dernier, Bourque a refusé des offres de contrat inintéressantes à ses yeux et est rentré dans ses terres dans le Bas-Saint-Laurent afin de s’éviter une saison difficile marquée par la pandémie qui, on le sait maintenant, a eu un effet psychologique délétère sur certains joueurs.

Lui est demeuré parmi les siens à faire de la raquette, du ski de fond et de la planche à neige pendant trois mois avant de reprendre progressivement l’entraînement au mois de mai dans son gymnase avec son entraîneuse privée.

Il a donné le mandat à son agent de lui dénicher un contrat avec le Rocket de Laval et a finalement obtenu une entente à sens unique de la Ligue américaine.

À son premier match lundi, Bourque avait plutôt bien paru.

L'ailier du Canadien Gabriel Bourque (à droite) lors d'un match présaison contre les Maple Leafs de Toronto. Photo : Reuters / Eric Bolte

Il a admis qu’il pensait qu’après un an et demi sans jouer, ce serait plus difficile que ça .

La game va de plus en plus vite. Il faut que je prouve que je suis capable de patiner avec les jeunes. Présentement, mon camp va quand même bien , a-t-il estimé.

L’idée de la retraite ne lui a jamais effleuré l’esprit, même s’il savait que la côte à remonter serait plutôt abrupte.

J’étais conscient que ça allait être difficile. Les gars ont joué l’année passée. Il y en a qui se sont prouvés, qui se sont améliorés. Quand j’ai décidé de recommencer, c’était pour avoir du fun, du plaisir à jouer. C’est vraiment plaisant, l’organisation est incroyable. Je n’ai rien à chialer , a-t-il expliqué.

Ça faisait longtemps que je n’avais pas eu de fun comme ça. Ça fait du bien , a lancé Bourque.

Drouin obtient le trophée Jean-Béliveau

En matinée, le Canadien a annoncé avoir octroyé le trophée Jean-Béliveau pour la saison 2020-2021 à l’attaquant Jonathan Drouin.

Cet honneur est décerné chaque année à un joueur du Tricolore pour souligner ses actions et sa générosité envers la communauté. L’engagement, le leadership et l’implication sociale font partie des critères évalués chez les joueurs en lice afin de déterminer un lauréat.

De retour en action, Jonathan Drouin a semblé très à l'aise lundi soir face aux Maple Leafs. Photo : usa today sports / Eric Bolte

Il succède à Phillip Danault, qui avait mérité l'honneur la saison dernière.

Drouin a évoqué un gros honneur qui lui fait chaud au coeur .

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le Québécois a confié avoir été initié à l'engagement communautaire par son ancien coéquipier Ryan Callahan dès sa première saison à Tampa Bay. L'ancien capitaine des Rangers avait l'habitude d'amener Drouin dans sa loge pour le sensibiliser à la chose.

En point de presse, le numéro 92 du CH a rappelé avoir gravité autour du centre jeunesse de Huberdeau où travaillaient ses parents. Il s'est souvenu du temps passé avec les jeunes, du plaisir qu'il en retirait à jouer au hockey avec eux.

Depuis son arrivée avec le Canadien en 2017, Drouin contribue à plusieurs causes dont celles des enfants malades. Il est notamment ambassadeur de la Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM).

En plus de soutenir financièrement l'établissement, il participe à certaines de ses activités caritatives.

La 4e édition du Tournoi de golf Jonathan Drouin, en août dernier, a d'ailleurs permis d'amasser 810 000 $ pour soutenir le CHUM et son centre de recherche.

Drouin parraine également l'une des deux loges de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Grâce au programme Jo et ses champions , un millier de jeunes issus de milieux défavorisés ont pu assister à un premier match au Centre Bell.

Enfin, le joueur québécois a contribué à la discussion sur la santé mentale en parlant des problèmes d’anxiété dont il souffre depuis plusieurs années et qui l’ont poussé à prendre une pause du hockey plus tôt cette année.

En rafale

Les médias ont pu s'entretenir avec l'attaquant Jesse Ylönen pour la première fois depuis le début du camp. Le Finlandais n'a pas souhaité expliquer pour quelles raisons il a tardé avant de se faire administrer le vaccin contre la COVID-19, mais il a assuré que le Canadien ne l'avait soumis à aucune pression.

On en a beaucoup parlé avec les docteurs de l’équipe et c’était ma décision personnelle. Personne ne m’a forcé à le prendre. J’ai décidé que c’était mieux pour moi [...] Je veux m’améliorer et si je manque des matchs, je ne pourrai pas le faire. Je ne veux pas ça à ce point-ci dans ma carrière , a-t-il expliqué.

Ylönen a reçu sa première dose il y a un peu moins de deux semaines. Selon la Santé publique du Québec, il doit attendre quatre semaines avant de recevoir la seconde et un autre 14 jours pour avoir l'autorisation de voyager. L'attaquant devrait donc rater le premier voyage du Rocket aux États-Unis les 23 et 24 octobre, mais devrait être disponible pour celui du 6 et 7 janvier.

Par ailleurs, Dominique Ducharme a confirmé que le défenseur Sami Niku a subi une commotion cérébrale à la suite de la mise en échec de Josh Norris vendredi soir, à Ottawa. Il n'a fourni aucune précision quant à un possible retour au jeu. Le protocole de la LNH prévoit toutefois un repos minimal d'une semaine.

Le Canadien a enfin réclamé au ballottage le gardien québécois Samuel Montembeault des Panthers de la Floride. L'ancien choix de 3e tour en 2015 a joué 25 matchs jusqu'ici dans la Ligue nationale montrant une moyenne de 3,20 buts accordés par rencontre.