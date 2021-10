Un match à oublier pour le Canadien à Ottawa

Alex Formenton a inscrit un doublé pour les Sénateurs, qui ont aussi pu compter sur la contribution d'Austin Watson, Nick Paul, Drake Batherson, Egor Sokolov et Josh Norris. Alex Belzile et Christian Dvorak ont répliqué pour le Canadien, et Chris Wideman et Jonathan Drouin ont préparé les deux buts montréalais.

Ce qui fait mon succès, c'est que je n'essaie pas de trop analyser les choses, a souligné Belzile. Je ne me pose pas de question. Chaque fois que je saute sur la patinoire, j'ai une approche très simple. Je pense qu'à 30 ans, je me contente de donner mon maximum et d'avoir du plaisir. Je me compte simplement chanceux de pouvoir endosser le chandail du Canadien, donc c'est la pédale au plancher toutes les fois.

Les yeux étaient rivés sur Dvorak, Drouin et Josh Anderson, eux qui avaient grandement aidé leur formation à battre les Maple Leafs de Toronto 5-2, lundi. C’est plutôt le trio de Rafaël Harvey-Pinard, Jake Evans et Joel Armia qui a créé bon nombre d'occasions de marquer au premier vingt.

Le Finlandais Sami Niku, que le Tricolore a récemment mis sous contrat, a subi une lourde mise en échec de la part de Josh Norris en première période et a été coupé au visage sur cette séquence. Il n’a joué que cinq minutes puisqu'il n'est pas revenu au jeu par la suite.

Une deuxième période signée Sénateurs

Une pluie de buts s'est abattue sur la glace du Centre Canadian Tire en deuxième période. Paul a d'abord accepté une passe de Shane Pinto pour doubler l'avance des siens, puis Formenton a repéré Batherson quelques minutes plus tard. Ce dernier a déjoué Jake Allen pour offrir un quatrième but aux Sénateurs.

Dvorak a réduit l'écart des siens en avantage numérique, mais Egor Sokolov a répliqué rapidement avec un cinquième but pour Ottawa.

[L'exécution n'était pas au rendez-vous], surtout en deuxième période. Nous sommes revenus à 4-2, et ils ont marqué tout de suite. Je n'ai pas aimé comment on a réagi, mais encore là, il faut prendre le temps de former notre groupe. Et on est loin de l'être, surtout ce soir, a déclaré l'entraîneur-chef du Canadien, Dominique Ducharme, après la rencontre.

Le jeune Kaiden Guhle se trouvait au côté du vétéran David Savard, qui a malheureusement commis de nombreuses erreurs défensives, dont une mise en échec malavisée devant Jake Allen qui a permis aux Sénateurs de prendre une avance 6-2 avec le but de Norris. Guhle a également été jumelé à Wideman au cours de la rencontre.

Interrogé sur le jeu de ses jeunes joueurs, et en particulier de Poehling, Ducharme a refusé de les blâmer pour le résultat final.

Ç'a été un match ordinaire, personne ne s'est vraiment démarqué. C'est un peu comme à Toronto, dans ce sens-là. En général, ce n'était pas un grand match. C'est sûr que pour un individu, un joueur là-dedans, ce n'est pas évident de se démarquer. C'est dur de porter un jugement juste sur un gars , a dit Ducharme.

Les gardiens de but au banc d'essai

Devant le filet, Allen était l'homme de confiance de Dominique Ducharme et devait jouer la totalité du match. Après 6 buts et 23 arrêts, il a finalement cédé sa place au réserviste Kevin Poulin en troisième période, mais Formenton a accueilli le nouveau gardien avec son deuxième but, quelques secondes à peine après le début de la période.

Du côté d'Ottawa, Matt Murray, l'ancien des Penguins de Pittsburgh, a joué le match en entier avec brio et a effectué 25 arrêts sur 27 tirs. Sa performance lui a valu la troisième étoile du match.

Le Canadien aura dirigé 34 rondelles vers le filet des Sénateurs, mais seulement deux ont trouvé le fond du filet. C'est donc une deuxième défaite pour Montréal dans cette phase préparatoire

Le Canadien a annoncé vendredi que 19 joueurs avaient été retranchés du camp d'entraînement, tout en indiquant que l'ensemble du groupe rejoindrait le Rocket de Laval. Après la rencontre, Lukas Vejdemo, Alexandre Fortin et Jan Mysak ont aussi été retranchés.